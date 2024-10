MotoGP, Pedro Acosta: “Era da tempo che non vedevo il n.1, stiamo lavorando bene”

La prima volta non si scorda mai. Prima pole-position in carriera in MotoGP per Pedro Acosta. Nel 16° appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP a Motegi (Giappone), lo spagnolo ha posto fine all’egemonia della Ducati, prendendosi la p.1 sulla sua GasGas. Un time-attack condizionato da tanti fattori: la pioggia all’inizio, l’errore di Jorge Martin nelle fasi concitate, che ha causato le bandiere gialle, e poi la cancellazione del tempo a Marc Marquez.

L’asso nativo di Cervera, infatti, aveva conquistato la pole, ma il suo crono è stato eliminato per non aver rispettato i limiti della pista. In questo modo, Acosta si è potuto godere questo risultato, precedendo Francesco Bagnaia (Ducati) e l’iberico Maverick Vinales (Aprilia). “Era da tanto tempo che non vedevo il n.1 davanti alla mia moto, è un’emozione speciale“, le prime parole di Pedro.

“Stiamo lavorando bene e negli ultimi appuntamenti stiamo mettendo insieme i pezzi. Questo risultato è frutto di quanto stiamo costruendo e mi gratifica. Ci stiamo avvicinando ai traguardi che ci siamo prefissati. Spingerò al 100% per stare davanti nella Sprint e sfruttare quest’occasione“, ha raccontato Acosta nell’intervista post qualifiche.

La Sprint Race inizierà alle ore 08.00 italiane e l’iberico si giocherà al meglio le proprie carte, non avendo particolari interessi in ottica Mondiale, a differenza di Bagnaia che cercherà di prevalere, ma senza prendersi dei rischi eccessivi, in considerazione del risultato di Martin (11°).