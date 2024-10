MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Thailandia 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, sabato 26 ottobre, ci aspetta una giornata molto intensa sulla pista di Buriram con lo svolgimento delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Thailandia 2024, diciottesimo e terzultimo round stagionale del Motomondiale. In MotoGP l’attesa è tutta per il confronto diretto tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, divisi da 20 punti in favore dello spagnolo nella classifica generale.

Martinator ha vissuto un venerdì da protagonista al Chang International Circuit ed è sicuramente uno dei favoriti principali per la pole position e per la vittoria nella gara breve, con la possibilità di allungare ulteriormente su Pecco e consolidare così la sua leadership in campionato. Il torinese del team ufficiale Ducati dovrà invece salire di colpi per battere Martin nella Sprint ed essere ancora padrone del suo destino.

Per quanto visto nelle prove libere e nelle pre-qualifiche, Marc Marquez ed Enea Bastianini sembrano in grado di inserirsi nella lotta per la prima posizione svolgendo quindi un ruolo importante nella sfida mondiale tra Martin e Bagnaia. Da non sottovalutare la variabile meteo, con la pioggia in agguato forse più domenica rispetto alla giornata di domani.

Le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP a Buriram verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni della classe regina con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP THAILANDIA MOTOGP 2024

Sabato 26 ottobre

Ore 3.40 Prove libere 3 Moto3 a Buriram (Thailandia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 4.25 Prove libere 3 Moto2 a Buriram (Thailandia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 5.10 Prove libere 2 MotoGP a Buriram (Thailandia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 5.50 Qualifiche MotoGP a Buriram (Thailandia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 7.50 Qualifiche Moto3 a Buriram (Thailandia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 8.45 Qualifiche Moto2 a Buriram (Thailandia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e e Sky Sport MotoGP

Ore 10.00 Sprint MotoGP a Buriram (Thailandia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA SPRINT MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP), Sky Sport Uno (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP) e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP), Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).