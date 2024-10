MotoGP, Marquez vince il furibondo duello con Martin in Australia. 3° un anonimo Bagnaia

Marc Marquez si inventa una gara capolavoro e vince con una prova di forza impressionante il Gran Premio d’Australia 2024, quartultimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. L’otto volte campione iridato ha sfoderato una prestazione formidabile a Phillip Island, confermando il suo feeling speciale con il meraviglioso tracciato oceanico ed in generale con i circuiti sinistrorsi.

Vittoria numero 62 in top class (sono 88 in tutto nel Motomondiale) per il fuoriclasse spagnolo, che centra così il terzo successo di tappa del suo primo anno in Ducati proiettandosi nel migliore dei modi verso la prossima stagione con il team ufficiale di Borgo Panigale. Marquez è riuscito a trionfare oggi in Australia nonostante una partenza sfortunata e disastrosa (pattinamento eccessivo della gomma posteriore al via causato dalla visiera a strappo) che gli ha fatto perdere una marea di posizioni nell’allungo verso curva 1.

Il 31enne catalano è stato in grado di ricostruire velocemente la sua gara a suon di sorpassi, riportandosi poi sul tandem di testa grazie ad un ritmo eccezionale. MM93, dopo essersi sbarazzato di Francesco Bagnaia, ha battuto infine Jorge Martin negli ultimi giri con un paio di manovre da brividi facendo poi la differenza sul finale con un forcing devastante.

Secondo posto comunque prezioso per Martinator, che guadagna altri 4 punti su Pecco (terzo a oltre 10″ dal vincitore oggi) e completa un ottimo weekend in chiave mondiale. Alle spalle di Bagnaia si sono piazzati altri tre piloti italiani: 4° un acciaccato Fabio Di Giannantonio, 5° uno spento Enea Bastianini e 6° Franco Morbidelli, mentre Marco Bezzecchi è caduto a inizio gara dopo aver scontato il long lap penalty.

Al termine del GP d’Australia, Martin si conferma leader del campionato con un margine di 20 punti su Bagnaia, 79 su Marquez e 93 su Bastianini. Distacchi impressionanti per tutti gli altri, con Binder quinto a -232.

CLASSIFICA GP AUSTRALIA MOTOGP 2024

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 39’47.702 181.0

2 20 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 39’48.699 180.9 0.997

3 16 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 39’57.802 180.3 10.100

4 13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 40’00.699 180.0 12.997

5 11 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’01.012 180.0 13.310

6 10 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 40’03.136 179.9 15.434

7 9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’03.152 179.9 15.450

8 8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 40’04.338 179.8 16.636

9 7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40’06.459 179.6 18.757

10 6 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 40’07.047 179.6 19.345

11 5 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’07.634 179.5 19.932

12 4 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 40’07.997 179.5 20.295

13 3 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40’09.912 179.4 22.210

14 2 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 40’11.941 179.2 24.239

15 1 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’12.293 179.2 24.591

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 40’18.201 178.7 30.499

17 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 40’18.235 178.7 30.533

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 40’18.467 178.7 30.765

19 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 40’33.095 177.6 45.393

Non classificati

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 37’19.687 178.7 2 laps

32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 25’50.864 175.5 10 laps