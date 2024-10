MotoGP, Marquez e Bastianini si candidano come aghi della bilancia tra Bagnaia e Martin. Ma non ci saranno ordini di scuderia

A Buriram si è aperto il weekend del Gran Premio di Thailandia di MotoGP, terz’ultimo atto di un Mondiale ancora conteso tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, separati da 20 punti in classifica generale in favore dello spagnolo. Il round in terra indocinese si annuncia dunque cruciale nella battaglia fra i due, poiché potrebbe indirizzare con decisione il campionato iridato verso l’iberico.

Dunque, Pecco deve giocoforza recuperare terreno. Al riguardo, l’inizio del fine settimana è incoraggiante. Lo si è visto entrare e uscire di continuo dai box, evidentemente poiché stava effettuando una serie di prove comparative legate al set-up. Nessuna difficoltà, però, come avvenuto in Australia. L’attacco thailandese si direbbe decisamente migliore rispetto a quello down under.

Buriram è una pista gradita al ventisettenne piemontese, lo ha detto lui stesso e lo confermano i risultati. Anche il ventiseienne madrileno si trova bene, dunque non c’è ragione di dubitare che ambedue possano esprimersi al meglio delle loro possibilità. Oggi entrambi hanno brillato di luce propria. Chissà, forse assisteremo a un corpo-a-corpo.

Chiaramente oggi si ragiona sulle sensazioni, i primi verdetti saranno emessi dalle qualifiche e dalla Sprint di domani. Sarà interessante capire quali saranno le decisioni di Martin. Qui, applicare il suo schema preferito (fuga per la vittoria) é complesso, per non dire impossibile. L’abitudine è quella di assistere a gare molto tirate, con arrivi in volata.

Proprio per questo l’auspicio è di assistere a uno scontro diretto, senza “terzi incomodi” di sorta. È ovvio che Marc Marquez ed Enea Bastianini, più vari ed eventuali “intrusi”, faranno la propria gara (come accaduto lo scorso anno con Brad Binder, infiltratosi proprio nello scontro Martin-Bagnaia). Non ci saranno ordini di squadra. Sarebbe però spettacolare assistere a un testa-a-testa fra chi si sta contendendo il ruolo di Campione del Mondo 2024.