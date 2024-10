MotoGP, Marco Bezzecchi penalizzato a Phillip Island: cosa è successo in Australia

Una buona e una brutta notizia per Marco Bezzecchi a poche ore dalla gara di MotoGp a Phillip Island. L’alfiere della Ducati VR46 ha partecipato senza problemi al warm-up di pochi minuti fa sul circuito australiano, ma dovrà scontare un long lap penalty durante la gara che partirà alle 5.00.

Durante la sprint race il numero 72 è stato protagonista di un brutto incidente con Maverick Viñales. Nel penultimo giro Bez ha perso il controllo della moto nella staccata di curva 1, finendo addosso all’iberico con la loro gara irrimediabilmente rovinata. Fortunatamente per i due non ci sono state conseguenze, ma il brutto contatto è finito immediatamente sotto investigazione, con la penalizzazione arrivata poco fa.

Lo stesso Viñales ci era andato giù pesante subito dopo la gara, invocando una penalizzazione più pesante per Bezzecchi. Non è parso invece d’accordo Casey Stoner, che ha commentato il video sulla pagina Instagram della MotoGp parlando di come per lui questo contatto sia causa della esasperata ricerca dell’aerodinamica, con il pilota italiano ritrovatosi in una sorta di ‘tunnel d’aria’.

Ma, qualsiasi sia la motivazione per cui è accaduto il tutto, Bezzecchi ha ricevuto una penalizzazione che andrà in qualche modo a rovinare la sua corsa. Il pilota italiano partirà dalla quarta casella in griglia, ma sarà comunque costretto a dover fare una gara di rincorsa.