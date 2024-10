MotoGP, Marc Marquez: “Un’ottima gara e un podio importante. Che battaglia con Bastianini!”

Marc Marquez è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Motegi abbiamo assistito ad una gara su distanza ridotta ricca di emozioni tra cadute (soprattutto quella di Pedro Acosta quando era al comando), sorpassi e difese strenue come nel duello tra lo spagnolo e Enea Bastianini a due giri dalla fine, con il romagnolo che ha saputo tenere la piazza d’onore davvero con i denti.

Francesco Bagnaia ha invece vinto con appena 181 millesimi su Enea Bastianini con il Cabroncito che ha concluso al terzo posto a 349. Quarto posto per Jorge Martin a 2.4 dalla vetta, quinto per Franco Morbidelli a 4.3 mentre è sesto Fabio Di Giannantonio a 4.4. Settimo Alex Marquez a 11.4, ottavo Jack Miller a 11.8, quindi nono Maverick Vinales a 11.9 con Marco Bezzecchi a 12.2.

Al termine della Sprint Race, il portacolori del team Ducati Gresini ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Davvero un ottimo sabato! Sul giro secco ho dimostrato che andavo veloce, ma la cancellazione del mio giro mi ha complicato i piani. Ad ogni modo ho deciso di concentrarmi solo sulla gara dato che sapevo di avere il passo. Infatti nel finale stavo spingendo forte e sono andato a riprendere quelli davanti. Nel complesso mi sono sentito bene con la moto e ho messo in scena la velocità che pensavo di avere. Dopo un primo giro eccellente sono stato in grado di risalire nel migliore dei modi”.

Il momento più emozionante della gara dell’otto volte campione del mondo è stato, senza dubbio, il duello con Enea Bastianini: “Davvero una bella lotta. Ho provato con tutte le mie forze, ma lui ha risposto alla grande. L’ho passato in curva 9, poi lui aveva l’interno alla 10 ed è tornato sotto, quindi tutto si è deciso alla 11 ed è stato bravissimo. Dopodiché ha spinto alla grande nell’ultimo giro e non mi ha più dato chance di riprovare. Peccato però che rimanere dietro a lungo ha portato la temperatura delle mie gomme a salire e ha reso più difficile il mio finale. Ad ogni modo è arrivato un altro podio per cui il mio obiettivo di oggi è stato raggiunto. Domani? La soft è un azzardo, vedremo con la media come andranno le cose”.

A questo punto la classe regina si concentra sulla giornata di domani, nella quale vivremo l’importantissima gara lunga (il via alle ore 07.00 italiane) che metterà sul piatto 25 punti di capitale importanza per la lotta al titolo.