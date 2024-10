MotoGP, Marc Marquez: “Mi trovo bene su questa pista, ma dobbiamo continuare a lavorare”

Giornata particolare a Phillip Island (Australia), sede del 17° appuntamento del Motomondiale 2024. Nella classe regina, Marc Marquez ha dato un’ulteriore dimostrazione delle sue straordinarie capacità di adattamento. La pioggia ha condizionato non poco il day-1 australiano e la prima sessione di prove libere è stata cancellata. Di conseguenza, i centauri si sono trovati ad affrontare al buio le pre-qualifiche.

La condizione “preferita” da Marc, in grado di trovare il limite prima degli altri e di guidare come nessuno sui saliscendi della pista oceanica. Non sorprende, quindi, che lo spagnolo abbia ottenuto il miglior riferimento di giornata e si candidi a un ruolo di primattore in vista di qualifiche, Sprint Race e GP. Una sessione in cui il Team Gresini ha festeggiato il secondo tempo di Alex Marquez, mentre in terza posizione ha terminato l’altra Ducati GP23 del Team VR46 di Marco Bezzecchi. In quarta e quinta piazza i duellanti per il titolo, Jorge Martin e Francesco Bagnaia.

“Il mio punto forte è quello di andar forte quando c’è poco grip, solo che poi gli altri arrivano… Di base, è un tracciato che mi piace, con tante curve verso sinistra su cui io mi trovo particolarmente bene. Dobbiamo lavorare però sul passo gara e sulla comprensione delle gomme dopo aver coperto una quindicina di giri“, ha spiegato l’iberico ai microfoni di Sky Sport.

Sul finire del turno, infatti, si è notato che Marquez ha rischiato di cadere per il comportamento della mescola posteriore: “Dobbiamo analizzare i dati per comprendere se siano stati episodi dipesi da me o dalla moto. C’è ancora da fare e gli altri non sono fermi. Jorge Martin è molto veloce e credo che anche Bagnaia arriverà. Questa, comunque, è una pista che mi dà fiducia“, ha concluso l’asso nativo di Cervera.