MotoGP, Marc Marquez: “Martin e Bagnaia alzeranno ancora l’asticella. Voglio finire bene la stagione”

Il lungo weekend del Gran Premio d’Australia 2024 si è aperto a Phillip Island per la MotoGP con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui ha parlato anche Marc Marquez. Il fuoriclasse di Cervera vuole chiudere in bellezza la stagione e punta in alto sul circuito oceanico, mentre i riflettori del pubblico saranno puntati principalmente sul duello iridato tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia.

“Tutti i circuiti sinistrorsi, non dico che li ho segnati in rosso, ma li affronto con più ottimismo. Detto ciò, bisogna vedere e capire com’è l’asfalto nuovo. Ci sono dei cambiamenti e nelle prove vedremo dove staremo. Ma prevedo un weekend in cui Martin e Bagnaia alzeranno ancora l’asticella, si stanno giocando un titolo e questo fa sì che si alimentino a vicenda e alzino il livello sempre di più. Se saranno più conservativi? Io nel 2017 o nel 2018 mi stavo giocando il titolo e ho finito la gara con la tuta nera di ruotate. Ognuno fa la sua gara, cerca il massimo e vogliono vincere tutti“, dichiara MM93 ai media.

Sul fattore gomme: “Per la domenica, forse la gomma posteriore è più un azzardo. L’abbiamo visto l’anno scorso, se decidi male sei condizionato in gara. Cosa farei al posto di Martin e Bagnaia? Non si può sapere fino a quando non scendi in pista. Alla fine anche dentro Ducati ognuno gioca le sue carte. È vero che quest’anno la tendenza è stata che con molto grip in pista mi sono sentito peggio. Qui ce ne sarà molto, ma il degrado previsto è molto grande, quindi vedremo“.

“La pressione me la metto da solo perché è anche una forma di allenamento. Magari cerco la pressione per ottenere il terzo posto in campionato, correre senza pressione è molto facile, ma non è quello che voglio. Poi, se faccio terzo o quarto cambia poco, nessuno si ricorderà fra un anno chi ha fatto terzo e chi ha fatto quarto. Però la pressione mi serve da allenamento“, ha detto lo spagnolo del team Gresini.

Sulle prospettive in vista del 2025, quando verrà promosso nel team ufficiale Ducati al fianco di Bagnaia: “L’anno prossimo spero di essere della partita, lo dico sempre. Non lo dico con certezza. Chiaramente, gareggiando nel team ufficiale con la moto che sta vincendo, hai questa sorta di obbligo di lottare ogni gara per le prime tre posizioni. Ovviamente punteremo a quello, ma dobbiamo finire bene quest’anno per iniziare al meglio il prossimo. Quest’anno l’obiettivo era vincere una gara, ne ho vinte due, vediamo se potremo vincerne un’altra da qui a fine anno, non si esclude nulla. Poi ho dovuto lavorare sulla costanza, ci ho lavorato e ora devo migliorare un po’ la velocità. Ho finito bene le gare con molti podi“.