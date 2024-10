MotoGP, Jorge Martin: “Bello essere ancora in vetta alla classifica, a Buriram sarà dura”

Ora o mai più per Francesco Bagnaia. Il due-volte campione del mondo, infatti, dovrà sfruttare al massimo il fine settimana del Gran Premio della Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2024, e lo ha confermato lui stesso nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend sul tracciato di Buriram. Jorge Martin lo sa e farà di tutto per difendere il suo vantaggio costruito nel corso di una stagione pressoché perfetta.

Dopo quanto visto a Phillip Island, il margine di vantaggio dello spagnolo sul portacolori del team Ducati Factory è passato da 10 a 20 punti, per cui per “Pecco” Bagnaia si annuncia un finale di campionato da vivere senza fare troppi calcoli. Un altro errore chiuderebbe forse ogni discorso, mentre devono arrivare vittorie e punti importante per riaprire i discorsi legati alla corsa al titolo.

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota nativo di Madrid si è dimostrato decisamente concentrato: “Sono davvero felice di essere ancora in piena corsa per il titolo iridato. Essere ancora davanti dopo weekend non semplici come Indonesia e Giappone non può che darmi grande fiducia. Cosa mi aspetto dalla Thailandia? Sarà una tre-giorni difficile con Bagnaia e Marc Marquez che saranno sicuramente molto forti”.

Ultima battuta sul possibile (molto probabile) ritorno di Andrea Iannone in MotoGP per sostituire Fabio Di Giannantonio tra Malesia e Valencia: “Penso che sia davvero bello rivederlo qui in top class dopo quello che gli è successo. Ha corso in superbike e ha fatto ottime cose per cui è allenato e sarà in un ottimo livello e senza dubbio sarà ancora veloce”.