MotoGP, GP Thailandia 2024: orari prove libere 25 ottobre, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Domani, venerdì 25 ottobre, si disputeranno a Buriram le prime prove libere e le pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2024, valevole come diciottesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Fari puntati sulla battaglia iridata tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, con lo spagnolo del team Pramac che deve gestire un vantaggio di 20 punti nella generale.

Martinator è reduce da un ottimo weekend a Phillip Island, in cui ha raccolto ben 32 punti complessivi grazie alla vittoria nella Sprint e al secondo posto in gara alle spalle di Marc Marquez. Trasferta australiana negativa invece per Pecco, mai realmente competitivo per tenere il passo di Martin e costretto ad accontentarsi di una quarta piazza nella mini-gara del sabato e della terza posizione nel GP domenicale.

Il Chang International Circuit ospita dunque un round fondamentale nella corsa al titolo tra i due grandi protagonisti della stagione, mentre sono ormai fuori dai giochi sia Marc Marquez che Enea Bastianini, distanti rispettivamente 79 e 93 punti dalla vetta del campionato quando restano a disposizione un massimo di 111 punti da qui a Valencia.

Tutte le sessioni del venerdì a Buriram verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni della classe regina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP THAILANDIA MOTOGP 2024

Venerdì 25 ottobre

Ore 4.00 Prove libere 1 Moto3 a Buriram (Thailandia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 4.50 Prove libere 1 Moto2 a Buriram (Thailandia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 5.45 Prove libere 1 MotoGP a Buriram (Thailandia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 8.15 Prove libere 2 Moto3 a Buriram (Thailandia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.05 Prove libere 2 Moto2 a Buriram (Thailandia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.00 Pre-qualifiche MotoGP a Buriram (Thailandia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

