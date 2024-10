MotoGP, GP Malesia 2024: orari prove libere 1° novembre, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Domani, venerdì 1° novembre, comincerà ufficialmente a Sepang il weekend di gara del Gran Premio della Malesia 2024, valevole come diciannovesimo e penultimo round stagionale del Motomondiale. Già assegnati i titoli iridati in Moto3 (a David Alonso) e Moto2 (ad Ai Ogura), l’attesa è tutta per il duello in MotoGP tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia.

Lo spagnolo del team Pramac è leader del campionato con un margine di 17 punti sul pilota italiano del team factory Ducati, quando mancano ancora due Sprint e due gare lunghe alla fine della stagione. Pecco non è padrone del proprio destino, perché arrivare sempre primo non sarebbe sufficiente per aggiudicarsi il Mondiale nel caso in cui Martinator dovesse conquistare quattro secondi posti consecutivi.

Il torinese deve quindi provare a fare bottino pieno, sperando nel frattempo che qualcun altro riesca ad inserirsi tra sé ed il suo grande rivale iberico. La tappa malese potrebbe essere favorevole sulla carta a Bagnaia, al netto di un meteo abbastanza imprevedibile, con il suo compagno di squadra Enea Bastianini che ha un feeling speciale con Sepang e sarà quasi sicuramente in lotta per la vittoria.

Tutte le sessioni del venerdì a Sepang verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni della top class con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP MALESIA MOTOGP 2024

Venerdì 1° novembre

Ore 2.00 Prove libere 1 Moto3 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 2.50 Prove libere 1 Moto2 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 3.45 Prove libere 1 MotoGP a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 6.15 Prove libere 2 Moto3 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 7.05 Prove libere 2 Moto2 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 8.00 Pre-qualifiche MotoGP a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA PROVE LIBERE MOTOGP: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).