MotoGP, GP Australia 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 18-20 ottobre

Nel week end del 18-20 ottobre andrà in scena il GP d’Australia, quartultimo appuntamento del Motomondiale 2024. Sullo spettacolare tracciato di Phillip Island, i piloti delle tre classi dovranno impegnarsi non poco per trovare il giusto equilibrio su una pista che metterà a dura prova il proprio pacchetto. Un tracciato che richiederà una grande velocità di percorrenza in curva.

In MotoGP, riprende il confronto tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Dopo il fine-settimana in Giappone, Pecco ha accorciato le distanze dal leader del campionato e i punti di distacco sono 10. Il piemontese ha fatto bottino pieno a Motegi, conquistando il successo nella Sprint Race e nella gara domenica. Qui la situazione, però, si prevede più complicata.

Lo stile di guida di Martin dovrebbe adattarsi meglio al layout australiano e si può pensare che Pecco debba correre in difesa. In tutto questo, sarà da capire cosa riuscirà a fare Marc Marquez, grande interprete della pista in questione e capace di far saltare il banco come ad Aragon. Da tenere in considerazione in questo quadro anche Enea Bastianini.

Il GP d’Australia sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le prove libere, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

GP AUSTRALIA 2024 MOTOGP

Giovedì 17 ottobre (orari italiani)

Ore 23.45-00.20 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Venerdì 18 ottobre (orari italiani)

Ore 00.35-01.30 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 01.45-2.30 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 04.15-04.50 Moto3, Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 05.05-05.45 Moto2, Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 6.00-07.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 23.40-00.10 Moto3, Pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Sabato 19 ottobre (orari italiani)

Ore 00.25-00.55 Moto2, Pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 01.10-01.40 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 01.50-02.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 02.15-02.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 03.50-04.05 Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 04.15-04.30 Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 04.45-05.00 Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 05.10-5.25 Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 06.00, MotoGP Sprint Race (13 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Domenica 20 ottobre (orari italiani)

Ore 00.40-00.50 MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 02.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 03.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 05.00 MotoGP, Gara (27 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) trasmetteranno la diretta tv in Australia. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre categorie. Non vi sarà modo di guardare in chiaro prove libere, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

Diretta streaming: L’appuntamento australiano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la diretta in chiaro delle qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi sul sito internet TV8.it. Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Sabato 19 ottobre (orari italiani)

Ore 01.50-02.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 02.15-02.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 03.50-04.05 Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 04.15-04.30 Moto3, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 04.45-05.00 Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 05.10-5.25 Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 06.00, MotoGP Sprint Race (13 giri) – Diretta tv in chiaro.

Domenica 20 ottobre

Ore 10.55 Moto3, Gara – Differita in chiaro*

Ore 12.10 Moto2, Gara – Differita in chiaro*

Ore 14.00 MotoGP, Gara – Differita in chiaro*

*Orari soggetti a variazioni