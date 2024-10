MotoGP, GP Australia 2024: orari qualifiche e Sprint Race 19 ottobre, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Nella notte italiana tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre, giornata piuttosto intensa in Australia, sede del diciassettesimo round del Motomondiale 2024. Sul tracciato di Motegi assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto tecnica e particolare nel proprio genere, con saliscendi che obbligheranno i piloti a dar fondo a tutte le proprie risorse.

Tiene banco il duello nella classe regina tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Lo spagnolo si è presentato a questo appuntamento forte della testa della classifica iridata, con 10 punti di margine sulla concorrenza. Le prove libere hanno confermato come il feeling dell’iberico con il layout sia migliore rispetto al piemontese, ma Pecco avrà l’opportunità di trovare la messa a punto ideale.

Da osservare con attenzione cosa riuscirà a fare Marc Marquez. Lo spagnolo è andato fortissimo nel corso del day-1 e la facilità con cui ha trovato il limite è stato impressionante sulla Ducati Gresini. Potrebbe essere lui il favorito per la vittoria di tappa, facendo in qualche modo da arbitro nella contesa mondiale menzionata.

Il sabato del GP d’Australia, 17° round del Motomondiale 2024, sarà trasmesso nella sua interezza in tv da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race della massima cilindrata. Stesso discorso in streaming su TV8.it. Non è prevista la trasmissione in chiaro delle pre-qualifiche di Moto3 e Moto2 e delle prove libere odierne delle tre categorie.

GP AUSTRALIA MOTOGP 2024

Venerdì 18 ottobre (orari italiani)

Ore 23.40-00.10 Moto3, Pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 00.25-00.55 Moto2, Pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 01.10-01.40 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 01.50-02.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 02.15-02.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 03.50-04.05 Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 04.15-04.30 Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 04.45-05.00 Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 05.10-5.25 Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 06.00, MotoGP Sprint Race (13 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta testuale: OA Sport.

