Bagnaia resta cauto dopo la pole: “È solo il primo passo. Il potenziale non manca”

Super “Pecco” a Buriram. Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position in occasione del GP della Thailandia, appuntamento numero diciotto del Motomondiale 2024 di MotoGP. Un risultato di enorme rilevanza quello del ducatista, artefice di una qualificazione di alto profilo contrassegnata dal nuovo record della pista.

Il detentore del titolo nello specifico ha fermato i cronometri 1’28″700 condividendo la prima fila con il compagno di scuderia Enea Bastianini, secondo a +0.232, e con il diretto rivale per la lotta al Mondiale Jorge Martin, terzo a 0.430 nonostante una caduta. Arrivato al parco chiuso, “Pecco” ha commentato quanto fatto:

“È l’inizio di una buona giornata – ha detto il pilota ai microfoni di Sky Sport Italia – La pole era importante, come era importante essere in prima fila. Vedremo dopo, il potenziale è alto. Ieri abbiamo trovato il setting giusto solo alla fine, oggi siamo riusciti a mettere giù alcuni giri con le gomme usate. Sapevo che la pole sarebbe potuta arrivare. Vediamo cosa succede di pomeriggio, la scelta della gomma dietro non sarà scontata“.

Bagnaia ha infine aggiunto: “Qui come stile di guida riesco ad essere più incisivo, perdo un po’ in curva 4 che è simile a quella dell’Australia, lì faccio un po’ fatica a livello di posizione. Stiamo lavorando, abbiamo fatto già un grande step in avanti, siamo molto forti. Prova di partenza non riuscita? Ne abbiamo fatta una con la gomma soft dietro con venti giri, non era l’ideale“.