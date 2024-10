Bagnaia non si arrende: “Ora arrivano piste più favorevoli. Il Mondiale si deciderà a Valencia”

Non ha troppa voglia di sorridere Francesco Bagnaia dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island il pilota due-volte campione del mondo ha dovuto fare da spettatore al duello tra Marc Marquez e Jorge Martin e, nonostante il podio conquistato, ora si trova a 20 punti di distacco in classifica generale rispetto al portacolori del team Ducati Pramac.

Il successo è andato al Cabroncito che ha preceduto il suo connazionale per 997 millesimi al termine di un duello mozzafiato, quindi terzo proprio Pecco Bagnaia a ben 10.1 secondi. Quarto Fabio Di Giannantonio a 12.9, quinto Enea Bastianini a 13.3, esto Franco Morbidelli a 15.4, settimo Brad Binder a 15.4 davanti a Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Raul Fernandez che completa la top10.

Al termine della gara “down under”, il portacolori del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Che dire? Penso che oggi fare più di quello che ho fatto era difficile. Ho capito subito che non ne avevo per stare con Jorge e Marc. Ho contenuto i danni, diciamo. Ad inizio gara avevo grossi problemi nell’ingresso curva con la gomma davanti. Quando ci siamo ricompattati ho provato a rimanere con loro, ma non ci sono riuscito e, a quel punto, ho preferito gestire perchè all’anteriore soffrivo”.

Il pilota con il numero 1 sul cupolino prosegue nella sua analisi: “Peccato aver perso la strada ieri a livello tecnico, ma ho la consapevolezza che avevo un passo vicino ai primi due, un aspetto che ci aiuta per le prossime gare. Il ritmo è stato incredibile, più di ieri. Non ho pensieri dal punto di vista tecnico. So qual è il nostro potenziale. Ora per fortuna arrivano due gare nelle quali mi dovrei sentire meglio. Proverò a recuperare quanto perso in questo weekend”.

Un duello iridato tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia che vede 20 punti di differenza quanto mancano Thailandia, Malesia e Valencia: “Cosa pesa in questo gap? Tutto sta pesando. Pesano i miei errori, pesa quando mi hanno buttato per terra…non vale la pena pensarci. Viviamo nel mondo reale e sappiamo sempre che bisogna dare il massimo. Siamo molto veloci e molto forti sia io sia Jorge e tutto finirà a Valencia”.