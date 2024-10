MotoGP, Francesco Bagnaia: “Marquez corre per vincere, non credo pensi al 2015”

Un Mondiale a due, con un “arbitro di lusso”: Marc Marquez. Un déjà vu, come direbbero i francesi, che riporta alla mente degli appassionati di MotoGP il 2015, quando a contendersi la corona iridata c’erano Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, con lo spagnolo a prevalere alla fine sull’italiano in mezzo ad un caos incredibile.

Questa volta a sfidarsi sono Francesco “Pecco” Bagnaia e Jorge Martin, sempre con Marquez da terzo incomodo, in un finale di stagione – con altri tre appuntamenti in agenda – imprevedibili. Nella conferenza stampa post Philipp Island, in Australia, le domande dei giornalisti presenti in loco sono state incalzanti sul tema.

Bagnaia ha detto a Marquez: “Mi hai fatto un favore?”. Lui ha risposto: “Oggi sì! Gli ho tolto cinque punti”, indicando Martin. Poi Bagnaia ha aggiunto, sempre sull’8 volte campione del mondo che l’anno prossimo sarà suo compagno di box in Ducati: “Era più una questione di voglia di vincere. La possibilità di vittoria per lui oggi era maggiore, perché sabato Jorge (Martin, ndr) era fortissimo, ma oggi, è vero che Marc ha sbagliato la partenza, ma il suo ritmo era più forte e ha vinto. Non credo che stesse pensando al 2015″.

Marquez dal canto suo ha specificato: “Sono un pilota in attività e preferisco non pensare al passato, ma visto che sono qui da circa dieci anni, ho cercato di fare come ho fatto in passato qui in Australia. Non sarà la prima e spero nemmeno l’ultima volta: gestire la gara e cercare di vincerla alla fine”.