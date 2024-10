MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Sono contentissimo, avevo un gran passo nonostante il dolore alla spalla”

Fabio Di Giannantonio ha raccolto un ottimo quarto posto a Phillip Island nel Gran Premio d’Australia 2024, valevole come diciassettesimo e quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano del team Pertamina Enduro VR46, partito 12°, ha fatto una grande rimonta dimostrando un passo molto competitivo ed eguagliando il miglior risultato dell’anno (Assen).

“Sono contentissimo, abbiamo fatto un lavorone secondo me. Partivamo indietro, la partenza è stata buona ma non mi si è sganciato l’abbassatore davanti in curva 1, quindi ho rischiato tantissimo e ho perso di nuovo posizioni. Da lì però avevo davvero un gran passo. Sono stato bravo perché ho gestito bene, anche se ho fatto un po’ di casino con le mappe. Negli ultimi tre giri, quando ho rimesso la mappa giusta, ho passato tutto il gruppo e ho fatto il mio miglior giro in gara. È un po’ peccato, se tornassi indietro proverei questa cosa un po’ prima”, racconta Diggia.

“Comunque dobbiamo vedere il positivo, stiamo dimostrando di essere fortissimi battagliando con alcune GP24. Questa gara qui l’ho un po’ sofferta, sento un po’ male alla spalla. È un buon momento per noi, dopo l’infortunio siamo tornati a quel livello di competitività che avevamo prima, quindi tutto positivo“, prosegue il ducatista italiano.

Sempre ai microfoni di Sky Sport, Di Giannantonio ha ribadito il suo bel feeling con la Ducati GP23 parlando anche della decisione di operarsi alla spalla dopo il prossimo GP in Thailandia: “Ho sempre detto che mi piace la moto di quest’anno. Ha questo limite, che perdiamo un po’ a centro curva rispetto alle GP24, però la GP23 mi piace tantissimo e riesco a fare bene o male quello che voglio. È un peccato finire la stagione un po’ in anticipo, perché arrivano gare dove andiamo veramente forte, però dobbiamo essere intelligenti e guardare le cose in maniera obiettiva. È importante mettersi a posto ed essere al 100% l’anno prossimo, perché con il livello e la velocità che ho adesso e con un bel pacchetto tecnico posso fare veramente bene, quindi è importante non perdere l’occasione“.