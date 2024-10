MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “La prima gara senza dolore alla spalla. Non so ancora se dovrò operarmi”

Fabio Di Giannantonio è soddisfatto dopo aver concluso al sesto posto la Sprint Race del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Motegi il pilota del team Ducati Pertamina VR46 ha disputato una prova solida con un crescendo finale che lo ha portato a pochi millesimi dal quinto posto.

Francesco Bagnaia ha invece vinto la gara su distanza ridotta con appena 181 millesimi su Enea Bastianini, con il Cabroncito che ha concluso al terzo posto a 349. Quarto posto per Jorge Martin a 2.4, quinto per il suo vicino di box Franco Morbidelli a 4.3 mentre è sesto Fabio Di Giannantonio a 4.4 nonostante i ben noti problemi con la spalla. Settimo Alex Marquez a 11.4, ottavo Jack Miller a 11.8, quindi nono Maverick Vinales a 11.9, con Marco Bezzecchi a 12.2.

Al termine della Sprint Race, il pilota romano ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono contentissimo sia per il risultato sia perché questa è stata la prima gara nella quale mi sono sentito un po’ meglio a livello della spalla infortunata. Ho potuto gareggiare senza antidolorifici ma ho bisogno ancora di un po’ di tempo. La spalla la sento un po’ di più e inizio a fare forza. Diciamo che guido quasi come prima dell’infortunio. Per ora un weekend ottimo”.

Fabio Di Giannantonio si trova davanti ad un bivio importante e riguarda proprio la spalla: “L’operazione? Vediamo. Mercoledì quando torno in Italia avrò una visita importante e capiremo il da farsi. Tutto ruoterà attorno al recupero dato che i tempi sono attorno ai 4-6 mesi. Se mi opererò dovrò valutare quando fermarmi e cosa perdere. Io, sinceramente, voglio fare il massimo anche in questo finale di stagione anche se non mi sto giocando nulla. Allo stesso tempo non voglio perdere nulla in vista del prossimo anno che sarà fondamentale per la mia carriera. Voglio arrivare al 100% ai test pre-stagionali. Magari salterò qualche gara quest’anno ed i test di fine anno a Valencia ma, come detto, per ora non c’è nulla di certo”.