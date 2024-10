MotoGP, Enea Bastianini: “Manca qualcosa a livello di ritmo e in frenata. Speriamo di risolvere”

Un venerdì in crescendo per Enea Bastianini. Il pilota della Ducati dopo una prima sessione di prove libere non eccezionale ha chiuso al terzo posto le pre-qualifiche del GP della Thailandia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo weekend in quel di Buriram.

“Bestia” nello specifico ha guadagnato un ritardo di 0.1162 rispetto a Marc Marquez, dominatore della sessione precedendo l’attuale leader della classifica piloti Jorge Martin, secondo con un gap di dieci millesimi. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Rimini ha commentato fatto quanto fatto sulla pista asiatica.

“Questa mattina purtroppo mi sono distratto e ho pizzicato un po’ il bianco, che qui non regge tantissimo – ha detto Bastianini – La sessione è andata bene, all’inizio non avevo una grande fiducia, ma nel time attack mi sono sentito a mio agio; forse mi manca ancora qualcosa a livello di ritmo”.

Il ducatista ha poi aggiunto: “Mi manca ancora un po’ di stabilità e non freno ancora come i due più forti, ovvero Martin e Marquez: sono loro che stanno facendo la differenza in questo momento. Mi auguro di arrivarci per domani, manca poco. Da un po’ di gare non riesco a scaricare il posteriore, ma è qualcosa che si può risolvere”.