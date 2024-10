MotoGP, Enea Bastianini: “Gara rovinata al via. La caduta? Non me l’aspettavo in quel momento”

Enea Bastianini non ha troppa voglia di sorridere dopo il suo Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram abbiamo vissuto una gara davvero vibrante grazie alle condizioni meteo. La pioggia ha reso tutto più complicato e ne ha fatto le spese, tra gli altri, anche il romagnolo che non è andato oltre la 14a posizione a quasi mezzo minuto dalla vetta.

La vittoria è andata al suo compagno di team Francesco Bagnaia davanti a Jorge Martin distanziato di 2.9 secondi, quindi terzo Pedro Acosta a 3.8. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 4.6, davanti a Jack Miller e Brad Binder. Settimo Maverick Vinales, ottavo Johann Zarco, quindi completano la top10 Aleix Espargarò e Alex Marquez.

Dopo aver tagliato il traguardo, il portacolori del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non è andata bene. Sin dal via. Sono partito senza l’abbassatore ma gli altri che l’avevano sono scatti meglio di me. Già in curva 1 mi hanno spinto fuori e ho perse tante posizioni. Dopodiché nel gruppo non vedevo niente e ho faticato. Poi, giro dopo giro, ho trovato feeling con la moto ed ero risalito fino alla settima posizione. Peccato per la caduta. Non me l’aspettavo. Meno male che sono ripartito e ho chiuso in zona punti”.