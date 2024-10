MotoGP, Ducati GP23 depotenziate? La risposta di Marc Marquez: “Modifiche hanno influenzato il mio stile di guida”

Un intervento solo in termini di sicurezza? Stando a quanto riportato da Simon Patterson, collega stimato della testata The-Race, in Ducati avrebbero deciso di mettere mano alle Ducati GP23 di Marc e Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. La motivazione ufficiale è quella di evitare ulteriori problemi di affidabilità dopo quanto accaduto proprio a Marc in Indonesia.

Per non avere una replica, si è deciso di eliminare un componente chiave: un volano motore esterno più leggero e aggiornato, ritenuto la causa dell’inconveniente tecnico citato. Tuttavia, ci sono delle ripercussioni sulle prestazioni e questa sensazione è stata confermata da uno dei diretti interessati, ovvero proprio Marc Marquez.

Come viene riportato dalla testata, Marquez si è espresso in questi termini: “Ci sono state alcune modifiche che hanno influenzato molto il mio stile di guida qui. Ma cercheremo di adattarci, non ha senso continuare a pensarci. Bisogna adattarsi a ciò che si ha a disposizione”, le parole del Cabroncito dopo la gara di Motegi conclusa in terza posizione alle spalle di Francesco Bagnaia e di Jorge Martin.

Updated: an upgraded flywheel caused Marc Marquez’s engine failure in Indonesia, and despite the big performance boost that came from it, Ducati have (to the disappointment of their riders!) now withdrawn it from the entire GP23 fleet https://t.co/4bVd869KKo

— Simon Patterson (@denkmit) October 6, 2024