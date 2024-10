MotoGP, Davide Tardozzi precisa: “Nessun ordine di squadra a Sepang. Bastianini lotta per il terzo posto”

Nessun team order a Sepang, almeno per il momento. È questa l’indicazione che arriva da casa Ducati in vista del GP della Malesia, penultimo atto del Motomondiale 2024 che sarà caratterizzato dall’ennesima grande sfida tra Jorge Martin e Francesco “Pecco” Bagnaia, divisi solo da diciassette punti nella classifica piloti.

Il Team Manager della scuderia di Borgo Panigale, intervenuto nella classica conferenza stampa del giovedì, ha precisato che non ci saranno particolari ordini di squadra nel corso delle due gare, rimarcando l’importanza della lotta tra Enea Bastianini e Marc Marquez per il terzo posto.

“Non abbiamo parlato Enea, lui lotta con Marc per la terza posizione in classifica, terzo è molto meglio che quarto – ha detto Tardozzi – Al momento non ci sono ordini di squadra”.

Tardozzi ha poi lodato successivamente le capacità Bagnaia e Martin in paragone a quelle di Rossi, Marquez e Stoner: “Penso che Bagnaia e Martin siano un po’ sottovalutati. I campioni di questa era sono Marc Marquez, Pecco Bagnaia e Jorge Martin e credo siano allo stesso livello di quelli di prima; sono campioni come quelli del passato”.

Non è mancato poi un commento sull’addio di Pramac: “Perdiamo entrambi da questa situazione; è una decisione presa per noi. Comunque continueremo ad essere al top della classifica anche per i prossimi anni”.