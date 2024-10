MotoGP, Bagnaia cercherà la rivincita su Martin nel GP domenicale di Phillip Island. Marquez e Bastianini pronti a fare da “aghi della bilancia”

Il Gran Premio d’Australia di MotoGP scatterà alle ore 5.00 italiane di domenica 20 ottobre. “Levataccia”, dunque, per chi volesse seguire in diretta il quart’ultimo atto di un Mondiale elettrizzante. La Sprint odierna è stata dominata dallo “specialista” della gara-breve, ovverosia Jorge Martin.

L’affermazione nella prova dimezzata ha permesso allo spagnolo di portarsi a +16 nella classifica generale, in quanto Francesco Bagnaia si è dovuto accontentare della quarta posizione, sopravanzato anche dal futuro e dal presente compagno di box, leggasi Marc Marquez ed Enea Bastianini.

Un successo netto, quello di Martin, che però non è scritto possa ripetersi domani. Il Gran Premio vero e proprio sarà un altro paio di maniche e non potrà essere certo gestito dal madrileno nella stessa maniera in cui ha impostato la Sprint, cioè sul concetto di fuga-per-la-vittoria. È sufficiente ricordare quanto accaduto nel 2023 per consigliare prudenza nel gestire gli pneumatici.

Peraltro, l’impressione è che Marquez e Bastianini possano essere rivali estremamente ostici per Martinator. Il catalano, oggi, è stato condizionato in negativo da una sbavatura all’avvio. Se non fosse rimasto intruppato a centro gruppo, avrebbe indubbiamente potuto infastidire il più giovane connazionale per il successo. Il secondo, lo sappiamo, è un maestro nell’emergere durante la seconda parte di GP, quella inesistente nella Sprint.

Infine, non va dimenticato come Bagnaia abbia più volte dimostrato di saper cambiare volto fra il sabato e la domenica, quando entrano in gioco dinamiche differenti (oltre alla mescola più dura al posteriore, le moto hanno il serbatoio pieno, con tutti gli annessi e connessi del caso).

Dunque, aspettiamoci battaglia. Oggi ha vinto Martin, ma come insegna Rossella O’Hara, “domani è un altro giorno”. Soprattutto, sarà un’altra gara. Non sarà sfida a due, bensì a due più due, perché El Trueno de Cervera e Bestia avranno modo di recitare il ruolo di “aghi della bilancia” nella sfida per l’Iride.