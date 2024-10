Moto3, Ivan Ortolà il più veloce nelle P3 a Motegi, terzo Alonso. Tre italiani in top 14

Ancora asfalto umido, ma non è mancata l’attività intensa nelle P1 del Gran Premio del Giappone a Motegi per quanto riguarda la classe Moto3. Il miglior tempo lo ha fatto registrare Ivan Ortolà con un super time attack nel finale del turno concluso con il crono di 1:55.550.

In seconda posizione con la Honda c’è Angel Piqueras. sempre più competitivo nelle ultime gare e ambizioso anche in Giappone: 1:55.707 per lui che è stato appena dieci millesimi più veloce rispetto a David Alonso, che ha dato la sensazione di non forzare fino in fondo e di tenersi un po’ di margine in vista delle P2.

Sorprendente è stato il rendimento di Ryusei Yamanaka che ha mostrato uno dei migliori passi e ha concluso in quarta posizione con il tempo di 1:55.803: nel Gran Premio di casa evidentemente vuole dare qualcosa in più. A chiudere la top 5 c’è un altro giapponese, ossia Tatsuki Suzuki che è quinto in 1:55.865.

Al momento sono tre gli italiani in top 14: si tratta di Matteo Bertelle che è decimo con il tempo di 1:56.181, di Filippo Farioli dodicesimo con il crono di 1:56.445 e di Luca Lunetta quattordicesimo in 1:56.587.