Moto3, David Alonso in testa nelle FP a Motegi, terzo Filippo Farioli

David Alonso chiude in testa le free practice del GP del Giappone sulla pista di Motegi della classe Moto3. Non poteva cominciare meglio il weekend per il colombiano della CFMOTO Gaviota Aspar Team che questa settimana ha il primo match point per chiudere la contesa del Mondiale: subito il crono di 1:59.280 per mettere tutti in fila sin dalla prima sessione.

A inseguire c’è l’australiano Joel Kelso che dista 0″229 con un tempo fatto registrare negli ultimi minuti della sessione, quando Alonso aveva già alzato l’asticella per tutti. Un’ottima terza posizione registrata per Filippo Farioli con il tempo di 1:59.555. Il bergamasco lo scorso anno a Motegi non arrivò neanche in zona punti: quest’anno proverà a invertire la tendenza.

Quarta posizione per la quarta forza del Mondiale Ivan Ortolà: lo spagnolo chiude a un ritardo di 0″427, appena davanti ai connazionali David Munoz e Adrian Fernandez, mentre in settima e ottava posizione ci sono Riccardo Rossi a 0″889 e Matteo Bertelle a 1″087.

CLASSIFICA TEMPI FP MOTO3 GP GIAPPONE 2024

1 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1’59.280 10 12 218.6

2 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 1’59.509 10 11 0.229 0.229 216.4

3 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’59.555 12 12 0.275 0.046 214.7

4 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets – MSI KTM 1’59.707 11 11 0.427 0.152 217.3

5 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’59.779 9 9 0.499 0.072 217.3

6 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’59.795 15 15 0.515 0.016 216.8

7 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 2’00.169 12 13 0.889 0.374 216.8

8 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 2’00.367 15 15 1.087 0.198 218.1

9 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2’00.389 10 10 1.109 0.022 220.8

10 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 2’00.651 10 11 1.371 0.262 217.3

11 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 2’00.677 14 14 1.397 0.026 217.7

12 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 2’00.738 13 13 1.458 0.061 218.1

13 19 Scott OGDEN GBR FleetSafe Honda – MLav Racing HONDA 2’01.146 13 13 1.866 0.408 217.3

14 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 2’01.666 14 14 2.386 0.520 217.3

15 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’02.320 11 12 3.040 0.654 220.8

16 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 2’03.261 14 14 3.981 0.941 216.8

17 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’03.654 12 12 4.374 0.393 213.0

18 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2’04.359 13 13 5.079 0.705 216.4

19 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2’05.104 15 15 5.824 0.745 217.3

20 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2’05.984 12 12 6.704 0.880 215.1

21 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’06.374 12 13 7.094 0.390 216.0

22 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP – MTA KTM 2’06.503 12 14 7.223 0.129 215.5

23 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP – MTA KTM 2’06.571 14 14 7.291 0.068 213.4

24 32 Rei WAKAMATSU JPN FleetSafe Honda – MLav Racing HONDA 2’07.728 15 15 8.448 1.157 210.9

25 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 2’10.432 11 15 11.152 2.704 210.9

26 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2’11.310 7 10 12.030 0.878 218.1