Moto3, David Alonso fa il vuoto nelle PL del GP di Thailandia, 6° Carraro, 12° Rossi

Un impressionante David Alonso ha chiuso al comando le prove libere del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. Sul tracciato di Buriram abbiamo assistito ad un turno lineare, con il meteo che proponeva sole pieno e temperature elevate (29° per quanto riguarda l’atmosfera e 41° sull’asfalto) con i piloti che hanno potuto quindi rompere il ghiaccio con la pista nel migliore dei modi.

Il campione del mondo, però, ha fatto letteralmente il vuoto, rifilando distacchi importanti a tutti. Il colombiano del team CF Moto Aspar ha messo a segno una serie di giri veloci davvero impressionanti, culminati con un 1:40.544 con il quale ha distanziato lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) di ben 525 millesimi, e il suo connazionale Adrian Fernandez (Honda Leopard) di 618. Quarta posizione per l’australiano Joel Kelso (KTM BOE) a 850, quinta per lo spagnolo David Munoz (KTM BOE) a 898, mentre è sesto il nostro Nicola Carraro (KTM LevelUp) a 951.

Dalla settima posizione dell’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) i distacchi valicano il secondo (+1.001), quindi ottava posizione per lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 1.120, davanti al connazionale Daniel Holgado (Gas Gas Tech3) a 1.123. Chiude in decima posizione il nostro Riccardo Rossi (KTM CIP) a 1.136 mentre è 12° Stefano Nepa (KTM LevelUp) a 1.282. Luca Lunetta (Honda SIC58) non va oltre la 17a posizione a 1.450 da Alonso, quindi 22° Filippo Farioli (Honda SIC58) a 1.719, con Matteo Bertelle (Honda Snipers) 23° a 1.755.

A questo punto la classe più leggera si prepara per le pre-qualifiche 1 che prenderanno il via alle ore 08.15 italiane, le ore 13.15 locali. Un turno che ci permetterà di capire in maniera più chiara i reali valori in campo in vista di un fine settimana come sempre imprevedibile.