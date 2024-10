Moto2, gara interrotta dopo un giro a Motegi per pioggia. Meteo variabile in vista della MotoGP

Colpo di scena a Motegi in avvio del Gran Premio del Giappone 2024, sedicesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Un improvviso scroscio di pioggia ha provocato infatti l’interruzione della gara (dichiara asciutta dalla Race Direction) già nel corso del primo giro, con la bandiera rossa esposta tempestivamente per motivi di sicurezza.

Tutti i piloti montavano infatti gomme d’asciutto in partenza, perché le prime gocce d’acqua sono arrivate durante il giro di schieramento in griglia (quando era ormai troppo tardi per scegliere le rain). Uno scenario totalmente inatteso, con le previsioni meteo che non indicavano un’alta percentuale di pioggia per la giornata odierna a Motegi, nella prefettura di Tochigi.

Lo start della Moto2 è stato dunque neutralizzato, congelando la classifica delle qualifiche per la seconda partenza. Il Gran Premio, in seguito alla pausa per la bandiera rossa, è stato accorciato e si svilupperà sulla distanza dei 12 giri con la nuova gara dichiarata questa volta bagnata (consentendo da regolamento il passaggio in pit-lane per cambiare gomme).

La pioggia non è stata particolarmente intensa ed è durata pochi minuti, ma il meteo resta incerto e variabile a questo punto in vista della gara di MotoGP in programma a partire dalle ore 7.00 italiane.