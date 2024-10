Ciclismo su pista, Simone Consonni argento ai Mondiali. Quinta la Madison femminile, Vece settima nei 500 metri

Arriva la terza medaglia per l’Italia ai Mondiali di ciclismo su pista di Ballerup. Se la prende Simone Consonni nell’Omnium, autore di una gara sempre costante e chiusa con l’argento alle spalle del belga Lindsay De Vylder e davanti all’olandese Yanne Dorenbos, in testa prima della corsa a punti. L’azzurro però non è apparso felicissimo, forse avvedutosi troppo tardi del giro guadagnato dal fiammingo.

Madison femminile che ha visto le campionesse olimpiche Chiara Consonni e Vittoria Guazzini chiudere al quinto posto, provando un’azione coraggiosa a 55 giri dal termine, ma hanno finito troppo presto le energie, venendo scalzate dal podio dalle francesi Victorie Berteau e Marion Borra e dalle britanniche Neah Evans e Katie Archibald, mentre le padrone di casa Amalie Dideriksen e Julie Leth davano una enorme soddisfazione al proprio pubblico andando a imporsi.

Onorevole settimo posto per Miriam Vece nel Time Trial sulla distanza dei 500 metri. Per lei già un successo ottenere il posto tra le migliori otto; ad imporsi è la russa Iana Burlakova, che conquista il suo primo oro iridato in carriera e lo fa battendo la bandiera degli Atleti Indipendenti, superando la nutrita concorrenza tedesca composta da Sophie Capewell, Katy Marchand ed Emma Finucane con il crono di 32.863.

Per quanto riguarda lo sprint maschile, Harrie Lavreysen si sbarazza comodamente del giapponese Yuta Obara e vola in semifinale, così come il rappresentante di Trinidad e Tobago Nicholas Paul (che si impone sul britannico Joseph Truman) e l’altro atleta del Sol Levante Kaiya Ota, che batte con un comodo 2-0 l’australiano Leigh Hoffman. Più faticoso l’accesso al penultimo atto per Jeffrey Hoogland, che ha bisogno del round di spareggio per battere l’israeliano Yakovlev.

Nell’inseguimento individuale femminile, sorpresissima da parte della britannica Anna Morris, che fa doppietta con l’oro a squadre: combattutissima la gara con l’americana Chloe Dygert, per anni dominatrice della disciplina, fermando il cronometro in 3’16”560. Bronzo per Bryony Botha che batte Franziska Brausse nella gara valida per il terzo posto.