Mondiali ciclismo su pista 2024 oggi, calendario 17 ottobre: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

Seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Ballerup in Danimarca. Un primo giorno che non ha regalato gioie ai colori azzurri, visto che il miglior risultato è stato il quarto posto di Martina Fidanza nello scratch. Purtroppo nessuna soddisfazione dal quartetto dell’inseguimento maschile, che anche a causa di una caduta non è poi riuscito a centrare il passaggio del turno, uscendo subito dalla lotta per le medaglie.

Quest’oggi comunque l’Italia si gioca decisamente della carte importanti. Su tutte sicuramente il quartetto dell’inseguimento femminile con Martina Fidanza, Letizia Paternoster, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, che vanno a caccia di un posto sul podio, avendo concluso al secondo posto la fase di qualificazione.

Fari puntati anche su Letizia Paternoster nella gara dell’eliminazione femminile, con l’azzurra che può davvero ambire ad una medaglia. Inoltre saranno protagonisti anche Stefano Moro e Miriam Vece, rispettivamente impegnati nelle prove del Keirin maschile e dello sprint femminile.

Di seguito il calendario e il programma completo della giornata di giovedì 17 ottobre ai Mondiali di ciclismo su pista 2024 a Ballerup, con tutti gli italiani impegnati. La sessione serale (dalle 18.20) sarà disponibile in chiaro su Rai Sport e su Eurosport 1 per gli abbonati e in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024 OGGI

Giovedì 17 ottobre

14:00 – 1° round Keirin maschile (Stefano Moro)

14:27 – qualificazioni Sprint femminile (Miriam Vece)

15:18 – ripescaggi Kerin maschile

15:45 – 16esimi di finale Sprint femminile

16:23 – quarti di finale Keirin maschile

16:37 – ottavi di finale Sprint femminile

18:30 – quarti di finale Sprint femminile

18:32 – 1° turno Inseguimento a squadre femminile (Martina Fidanza-Letizia Paternoster-Chiara Consonni-Vittoria Guazzini)

19:16 – semifinali Keirin maschile

19:27 – finali Inseguimento a squadre maschile

19:57 – finale Corsa a eliminazione femminile (Letizia Paternoster)

20:39 – finali Keirin maschile

20:51 – finale Scratch maschile

21:14 – finale Inseguimento a squadre femminile

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport ed Eurosport 1 (dalle 18.20)

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN (dalle 18.20)

Diretta live testuale: OA Sport