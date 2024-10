Mondiali ciclismo su pista 2024 oggi, calendario 16 ottobre: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

Prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2024 a Ballerup (Danimarca) che vedrà già diversi azzurri impegnati. Un mercoledì che consente all’Italia di avere alcune speranze di medaglia in una rassegna mondiale in cui si vuole cercare di migliorare lo scadente bottino dello scorso anno a Glasgow.

Nella sessione pomeridiana sono in programma il secondo turno della Team Sprint femminile e maschile, la scratch race femminile con l’azzurra Martina Fidanza che cercherà di fare un gran piazzamento in un format che apprezza molto e infine le finali della Team Sprint maschile e femminile e il primo turno (con semifinali e sfide per la finale per il terzo posto) dell’inseguimento maschile a squadre.

Guarda i Mondiali di ciclismo su pista su DAZN a soli 11.99 euro al mese.

Di seguito il calendario e il programma completo della giornata di mercoledì 16 ottobre ai Mondiali di ciclismo su pista 2024 a Ballerup, con tutti gli italiani impegnati. La sessione serale sarà disponibile in chiaro su Rai Sport e su Eurosport 1 per gli abbonati e in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024

Mercoledì 16 ottobre

11:30 – qualificazioni Inseguimento a squadre femminile (Chiara Consonni, Martina Fidanza, Martina Alzini, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster)

12:47 – qualificazioni Inseguimento a squadre maschile (Davide Boscaro, Nicolò Galli, Francesco Lamon e Manlio Moro)

13:59 – qualificazioni Team Sprint femminile

14:27 – qualificazioni Team Sprint maschile (Matteo Bianchi, Daniele Napolitano e Mattia Predomo)

18:32 – 1° turno Team Sprint femminile

18:46 – 1° turno Team Sprint maschile

19:00 – finale Scratch femminile (Martina Fidanza)

19:20 – finali Team Sprint femminile

19:36 – finali Team Sprint maschile

19:44 – 1° turno Inseguimento a squadre maschile

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport in chiaro, Eurosport 1 per la sessione serale

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN per la sessione serale

Diretta live testuale: OA Sport