Matteo Berrettini torna in campo a Metz: prosegue la rincorsa alle teste di serie agli Australian Open

Il calendario ATP sta arrivando ormai all’ultima pagina e dopo il Masters 1000 di Parigi-Bercy ci sarà ancora una settimana di gioco prima del grande appuntamento delle Finals. In programma, infatti, ci sono i torneo di Belgrado e Metz e, proprio quest’ultimo, vedrà presente in tabellone Matteo Berrettini, che sta proseguendo la sua rincorsa a diventare testa di serie ai prossimi Australian Open.

La sconfitta al primo turno contro l’australiano Alexey Popyrin a Parigi-Bercy ha sicuramente rallentato il cammino del tennista romano, che aveva bisogno di fari punti nell’ultimo 1000 della stagione. Berrettini al momento è numero 35 del mondo, ma potrebbe anche essere sorpassato da qualche giocatore al termine di questa settimana.

Per il tennista azzurro il torneo di Metz diventa dunque assolutamente importantissimo. Da capire se Berrettini sarà o meno testa di serie, fattore fondamentale per avere sulla carta un sorteggio almeno all’inizio più agevole. In ogni caso Matteo dovrà vedersela con tanti giocatori di valore, molti dei quali vedono in Metz l’ultimissima occasione per centrare il traguardo delle ATP Finals, come Casper Ruud o Holger Rune, che potrebbe essere ancora in ballo per un posto tra i migliori otto di fine stagione.

L’obiettivo dichiarato è quello di essere testa di serie agli Australian Open, in modo da non rischiare di trovarsi un sorteggio impossibile già nei primi turni, proprio come accaduto a Wimbledon, quando Matteo finì ad affrontare Jannik Sinner al secondo turno. Metz diventa dunque una tappa fondamentale e poi ci sarebbe un’ultima ulteriore occasione a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 nell’ATP 250 di Brisbane, con ancora punti fondamentali in palio per provare a raggiungere l’ambito traguardo.