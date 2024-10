Maratona New York 2024: programma, orari, tv, streaming

Domenica 3 novembre andrà in scena la Maratona di New York 2024, sesta e ultima Major della stagione olimpica. Grande attesa per la 53ma edizione di una delle 42,195 più prestigiose e importanti al mondo, in cui sono stati annunciati oltre 165 mila iscritti tra cui alcuni top runners di prima fascia assoluta a livello internazionale.

Il percorso della maratona newyorkese va da Staten Island a Central Park passando per Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan. Presente al via della gara il campione olimpico di Parigi 2024 e vincitore dell’ultima edizione Tamirat Tola, che si candida al ruolo di favorito principale per il successo.

L’etiope, detentore del record olimpico, dovrà vedersela in primis con Evans Chebet, Gabriel Geay e Bashir Abdi. Attenzione anche a Geoffrey Kamworor, Abdi Nageeye, Addisu Gobena e Callum Hawkins. In campo femminile potrebbe profilarsi una sfida a tre per la vittoria tra Sheila Chepkirui, Tirunesh Dibaba e Hellen Obiri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Maratona di New York 2024. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport (fino alle 15.15), Rai 2 (dalle 15.15 in poi) ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, Now TV e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARATONA NEW YORK 2024

Domenica 3 novembre

Ore 14.30 Maratona New York 2024, partenza – Diretta tv su Rai Sport (fino alle 15.15), Rai 2 (dalle 15.15 in poi) ed Eurosport 1

PROGRAMMA MARATONA NEW YORK 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (fino alle 15.15), Rai 2 (dalle 15.15 in poi) ed Eurosport 1.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, Now TV e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.