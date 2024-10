Luna Rossa vince tre regate nella America’s Cup femminile! Squilli di Conti, Porro e compagne

Nelle acque di Barcellona è incominciata la America’s Cup femminile, ovvero la prima edizione riservata alle donne di quella che è la competizione sportiva più antica del mondo. Nella storia di questa manifestazione non ci sono mai state veliste, ma a partire da questa edizione gli organizzatori hanno deciso di affiancare un evento dedicato alla ben più nota competizione maschile. Dal 12 ottobre Team New Zealand e INEOS Britannia (che ieri ha battuto Luna Rossa nella Louis Vuitton Cup) si contenderanno la Vecchia Brocca, oggi è iniziato il cammino delle ragazze e Luna Rossa è stata grande protagonista in terra catalana.

Le timoniere Giulia Conti e Margherita Porro e le trimmer Maria Giubilei e Giulia Fava hanno illuminato la scena a bordo dell’AC40, ovvero la barca piccola (usata anche nella Youth America’s Cup, l’evento giovanile vinto dal sodalizio italiano con Marco Gradoni e compagni pochi giorni fa) rispetto all’AC75 che si adotta nel torneo maggiore. L’equipaggio composto da quattro persone (la metà rispetto a quanto accade nella kermesse di riferimento) ha vinto gara-2, gara-3 e gara-4, ovvero tre regate di flotta che hanno animato la parte centrale del fitto programma in terra catalana.

Nel primo caso hanno addomesticato una prova condizionata da vento calante e da alcuni discese dai foil imponendosi con un vantaggio di 1’53” sulle svizzere di Alinghi e 2’36” sulle britanniche di Athena Pathway (l’emazione di INEOS Britannia), mentre Team New Zealand, Orient Express e American Magic non hanno terminato la prova.

In gara-3, invece, dopo una pausa per vento troppo leggero, Luna Rossa si è imposta di grande carattere con un margine di 28” sulle britanniche, 46” sulle oceaniche, 1′ sulle francesi, 1’13” sulle statunitensi e 1’59” sulle elvetiche. In gara-4 le italiane sono state brave nella seconda parte di gara e hanno tramortito le britanniche, le francesi e le neozelandesi. Nella prima regata Luna Rossa aveva chiuso al quarto posto a 3’38” da Athena, che ha preceduto New Zealand e Alinghi.

Luna Rossa svetta in testa alla classifica del gruppo A con 33 punti, quattro lunghezze di vantaggio nei confronti di Athena e 15 su New Zealand. Luna Rossa tornerà in scena martedì 8 ottobre per le altre quatto regate del gruppo B, al termine delle quali verrà stilata la classifica definitiva: le prime tre classificate accederanno alle Final Series (quattro regate di flotta) insieme alle tre compagini provenienti dal gruppo B (in programma domani e mercoledì), le prime due classificate daranno vita all’atto conclusivo (match race secco) che assegnerà il trofeo.