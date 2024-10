Luna Rossa-Ineos oggi, Louis Vuitton Cup 2024: orari gare 9 e 10, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 2 ottobre si disputata la quinta giornata della Louis Vuitton Cup. Nelle acque di Barcellona prosegue l’equilibratissimo testa a testa tra Luna Rossa e INEOS Britannia, che si stanno fronteggiando a viso aperto nell’atto conclusivo della competizione che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il botta e risposta continuerà in terra catalana con un paio di regate. Si entra nella parte calda della serie al meglio delle tredici regate: si impone chi ne vince sette, oggi potremmo assistere a break che indirizzerebbe la contesa.

La situazione di assoluta parità non si è ancora sbloccata: Luna Rossa e INEOS Britannia sono sul 4-4 dopo un quadruplo botta e risposta tra i due sodalizi. La formazione italiana ha sempre saputo reagire alle avversità: la rottura della stecca nella parte superiore della randa domenica pomeriggio, l’errore in partenza lunedì pomeriggio, il nose down con prua fortemente in acqua ieri pomeriggio. Dopo le affermazioni dei britannici, i ragazzi dello skipper Max Sirena sono sempre riusciti a reagire e a pareggiare i conti, senza fare scappare via l’equipaggio guidato da Ben Ainslie.

Le previsioni meteo parlano di vento tra 7 e 18 nodi, come sempre non c’è certezza da parte del sistema Predict Wind che si sta rivelando fallace nel corso di questa competizione: scopriremo quali condizioni ci saranno davvero sul campo di regata soltanto nel primo pomeriggio. Gara-9 andrà in scena alle ore 14.10, poi a seguire andrà in scena gara-10 (ore 15.15, sono possibili ritardi e rinvii in base alle condizioni). Luna Rossa entrerà da sinistra nel cancello di pre-partenza (2’10”prima dello start effettivo) nel confronto d’apertura, mentre INEOS Britannia proverrà da destra (due minuti prima del via). Le posizioni di ingresso si invertiranno per gara-10.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate di oggi tra Luna Rossa e INEOS Britannia, valide per la finale della Louis Vuitton Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, canale YouTube della America’s Cup; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA OGGI

Mercoledì 2 ottobre

Ore 14.10 Gara-9: Luna Rossa vs INEOS Britannia – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1

A seguire (non prima delle ore 15.15) Gara-10: INEOS Britannia vs Luna Rossa – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1

PROGRAMMA LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.