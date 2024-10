Luna Rossa in finale di America’s Cup femminile! Ennesima sfida contro la Gran Bretagna

Sarà ancora una volta una sfida Italia contro la Gran Bretagna. Ricordando la Finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia, il confronto avrà un seguito relativamente all’appartenenza nazionale degli equipaggi protagonisti domenica 13 ottobre della Finale dell’edizione femminile dell’America’s Cup. In altre parole, Luna Rossa e Athena Pathway si sfideranno per la conquista del meglio possibile.

Questo il responso, al termine di una giornata molto convulsa. Il comitato organizzatore è stato costretto a fare i salti mortali, portando prima a compimento la fase a gironi e poi facendo iniziare in rapida successione le quattro regate di flotta del penultimo atto, con sei equipaggi al via.

In gara-3, le britanniche hanno sfruttato delle condizioni di vento variabili per imporsi con il crono di 11:47, davanti all’imbarcazione italiana (+0:14) e alle neozeladesi di Emirates Team New Zealand (+0:30). Un riscontro che ha permesso a Luna Rossa di approdare al Match Race conclusivo prima di gara-4.

L’ultima regata ha visto il successo delle spagnole di Sail Team BCN, effimero però rispetto al computo totale della graduatoria, a precedere di 0:12 le svedesi di Artemis e di 0:46 le britanniche di Athena Pathway. Quarta Luna Rossa a 1:24. Tracciando una linea, quindi, saranno quindi le ragazze del Regno Unito e quelle del Bel Paese a darsi battaglia per la conquista dell’ambito trofeo. Vedremo se Giulia Conti (timoniera), Margherita Porro (timoniera), Maria Giubilei (trimmer) e Giulia Fava (trimmer) sapranno centrare l’obiettivo, a differenza di quanto accaduto nella sfida al maschile menzionata.

CLASSIFICA FINALE SEMIFINALI

1-Athena Pathway (GBR) 32 punti Q

2-Luna Rossa (ITA) 27 Q

3-Sail Team BCN (ESP) 24

4-Artemis Swedish Challenge (SWE) 15

5-Team New Zealand (NZL 12

6-Jajo Team Dutchsail (NED) 7