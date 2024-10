Luna Rossa, Horacio Carabelli: “Reazione fantastica del team, avremmo potuto vincere entrambe le regate”

Prosegue in perfetto equilibrio il confronto tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia nella Finale della Louis Vuitton Cup 2024, in corso di svolgimento a Barcellona. Dopo otto regate la serie è sul 4-4, con il sodalizio italiano che ha vissuto una giornata complicata perdendo gara-7 per un problema di affidabilità ma riuscendo a reagire riparando i danni alla barca e vincendo il secondo match race di oggi.

“Giornata difficile per il team. Nella prima regata c’era abbastanza vento come abbiamo visto, al limite sui 20-21 nodi. Nel primo bear-away abbiamo avuto una manovra difficile, abbiamo ingavonato e purtroppo abbiamo perso tutto il fairing del fiocco e del sistema dell’albero“, dichiara il design coordinator di Luna Rossa a fine giornata.

“La reazione della squadra è stata fantastica, da parte dello shore team ma anche dei ragazzi a terra che hanno portato tutto il necessario (per le riparazioni). Tutto l’equipaggio ha fatto un lavoro eccezionale e siamo riusciti a fare un fairing decente per la seconda regata“, prosegue Horacio Carabelli ripercorrendo il lavoro svolto in vista di gara-8.

“Complimenti ai velisti, psicologicamente hanno tenuto botta mettendosi nelle condizioni di vincere gara-8, mostrando la solidità e la velocità che abbiamo. Penso che avremmo potuto vincere entrambe le regate, ma oggi non è andata così. Vediamo domani“, conclude Carabelli sui canali ufficiali del team Prada Pirelli.