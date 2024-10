Luna Rossa domina la seconda regata e vola in testa nelle semifinali di America’s Cup femminile!

Una Luna Rossa dominante nella seconda regata delle semifinali dell’edizione 2024 dell’America’s Cup femminile. L’equipaggio con Giulia Conti (timoniera), Margherita Porro (timoniera), Maria Giubilei (trimmer) e Giulia Fava (trimmer) ha fatto la differenza in questa giornata che è diventata improvvisamente soleggiata e ventilata a Barcellona (Spagna).

Il comitato organizzatore ha tribolato non poco, avendo la priorità di chiudere la fase a gironi e partire immediatamente con le semifinali (quattro regate di flotta). Dopo il secondo posto di gara-1 alle spalle della Spagna, l’imbarcazione italiana ha fatto la differenza, trovando un’ottima partenza e nei fatti avendo sempre il pieno controllo della situazione.

Poco spazio lasciato da Conti e compagne alle avversarie, interpretando alla perfezione tutte le fasi della regata e non dando mai alcun segnale alle rivali di alcun cedimento. Una prova in solitaria quella di Luna Rossa che ha badato nell’ultima fase a non commettere errori, che potessero andare a compromettere una prestazione sugli scudi.

L’equipaggio italiano, infatti, ha terminato gara-2 con il crono di 12:07, precedendo di 0:21 Athena Pathway (Gran Bretagna), di 0:26 Artemis Swedish Challenge (Svezia), di 0:54 Jajo Team Dutchsail (Paesi Bassi), di 1:11 Emirates Team New Zealand (Nuova Zelanda) e di 1:37 Sail Team BCN (Spagna), a segno in gara-1. Con questo risultato, Luna Rossa è balzata in vetta alla graduatoria provvisoria, ricordando che saranno le prime due posizioni a valere il pass per l’atto conclusivo.

CLASSIFICA DOPO GARA-2

1-Luna Rossa (ITA) 17 punti

2-Athena Pathway (GBR) 12

3-Sail Team BCN (ESP) 11

4-Artemis Swedish Challenge (SWE) 6

5-Team New Zealand (NZL) 5

6-Jajo Team Dutchsail (NED) 5