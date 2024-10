Luna Rossa andrà avanti! L’annuncio di Max Sirena: “Grazie a Bertelli, bisogna provarci e riprovarci”

Luna Rossa è stata sconfitta da INEOS Britannia per 7-4 nella finale della Louis Vuitton Cup e non potrà così sfidare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Lo skipper Max Sirena ha chiuso la campagna con una dichiarazione rilasciata attraverso i canali ufficiali di Team Prada Pirelli. “È un momento strano quando finisce un’avventura di più di tre anni, con tante persone che entrano a fare parte della tua famiglia. È sempre difficile fare un commento a caldo, però mi sento di ringraziare tutti i ragazzi che hanno lavorato a questa avventura, ma soprattutto tutte le persone che ci hanno seguito, i tifosi, i giornalisti (anche se sanno che non ho un grande rapporto con loro)“.

Il velista romagnolo ha poi regalato una bellissima notizia a tutti gli appassionati: “La cosa positiva è che il team andrà avanti: credo che questa sia la cosa più importante per la vela, per i giovani, per i tifosi che seguono Luna Rossa da tanti anni. Bisogna dare merito a Patrizio Bertelli e alla famiglia Prada per l’impegno e la costanza che ci mettono in questo gioco, che è difficilissimo e quasi impossibile da vincere. L’unico modo è riprovarci ogni volta cercando di fare un errore in meno degli altri“.

L’amministratore delegato di Prada e marito di Miuccia Prada ci riproverà dunque ancora una volta: dopo sei assalti falliti al trofeo sportivo più antico del mondo (ha superato il precedente record di tentativi detenuto da Sir Lipton), l’imprenditore toscano vuole riprovarci nuovamente. Bertelli ha 78 anni e un amore sconfinato per le barche a vela, Luna Rossa avrà una nuova possibilità grazie alla sua passione senza limiti e a un impegno economico non di poco conto.

Max Sirena ha poi concluso congratulandosi con gli avversari: “Oggi bisogna dare merito a INEOS Britannia: hanno sicuramente regatato meglio di noi. L’importante è andare a casa senza avere rimorsi e con la consapevolezza di avere dato tutto“. Ora lo skipper cercherà di voltare pagina insieme a tutto il team e di lanciarsi verso le prossime avventure, con l’auspicio di ottenere il risultato tanto agognato.