Lorenzo Musetti verso Bercy: “Debutto non semplice contro Struff, lo conosco molto bene”

Giornata di vigilia per Lorenzo Musetti in vista del suo debutto all’ATP di Parigi-Bercy 2024, ultimo Masters 1000 della stagione. Il numero 2 d’Italia non ha avuto un sorteggio morbido e dovrà subito vedersela con il temibile tedesco Jan-Lennard Struff, potenzialmente devastante soprattutto sui campi veloci quando è in fiducia e trova ritmo con la sua combinazione servizio-diritto.

“È un giocatore che conosco molto bene. Ci alleniamo spesso insieme e siamo amici fuori dal campo. È un giocatore con grande potenziale e con dei picchi molto alti di tennis, anche se può essere abbastanza incostante e questo è un dato da tener d’occhio specialmente in un match secco come quello di domani“, dichiara il giocatore toscano ai microfoni di Sky Sport.

Musetti vuole trovare continuità sul veloce indoor, dopo aver raggiunto la semifinale a Vienna pochi giorni fa: “Non sarà un esordio semplice, ma guardando il tabellone non ci sono match facili. Non mi accontento di quanto fatto la scorsa settimana a Vienna, voglio trovare nuovi stimoli e motivazioni per portare il mio tennis a un livello superiore su questa superficie“.

L’azzurro, 16° nella classifica mondiale, è ormai uscito definitivamente fuori dai giochi per la qualificazione alle ATP Finals di Torino ma va comunque alla ricerca di un exploit a Bercy per ritoccare il suo best ranking (n.15) e avvicinarsi nel migliore dei modi alle Final Eight di Coppa Davis a Malaga, in cui potrebbe ricoprire il ruolo di secondo singolarista dell’Italia alle spalle di Jannik Sinner.