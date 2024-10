L’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna e si prende il derby di Eurolega

Il derby di Eurolega è dell’Olimpia Milano. L’EA7 batte la Virtus Bologna 99-90 e trova la seconda vittoria della sua stagione, provando a dare una svolta al suo cammino europeo. Partita intensa, che valeva molto visto il momento negativo di entrambe le squadre e che si è decisa negli ultimi cinque minuti. Milano abbandona così l’ultimo posto, mentre ci resta la Virtus che resta ancora con una sola vittoria.

Milano ha un Mirotic in doppia doppia da 21 punti e 13 rimbalzi, oltre al solito contributo offensivo di Zach LeDay, che chiude con 19 punti. Un grande protagonista della serata milanese è Fabien Causeur con 18 punti ed importanti anche i 14 di Stefano Tonut. La Virtus è quasi tutta nella coppia Shengelia-Belinelli. Il georgiano è il miglior marcatore del match con 25 punti, mentre il capitano bolognese chiude con 21 punti.

In avvio di partita si vedono tutte le difficoltà del momento di entrambe le squadre. Bologna non segna per quattro minuti e Milano non fa tanto meglio, sfruttando solo le incertezze della Virtus per due facili schiacciate di Nebo e Mirotic. Tucker scuote la Virtus con una tripla e dopo cinque minuti il tabellone segna 6-3 per l’Olimpia. Una Milano che ha buone risposte dai suoi italiani, Caruso e Ricci soprattutto, ma Bologna resta attaccata con Shengelia. Nel finale alcune buone giocatore di Causeur permettono a Milano di essere avanti 21-14 alla prima sirena.

Quattro punti consecutivi di un ottimo Caruso danno il +11 all’Olimpia. Nella Virtus si accende Belinelli, ma Milano risponde con le triple di Causeur e di Tonut che valgono il +15 (36-21) a metà secondo quarto. Tonut continua a produrre molto in attacco (40-23), ma la Virtus trova con Shengelia e Belinelli un parziale che la riporta sul -9 (40-31). Nebo risponde con un gioco da tre punti, ma l’ultima parola del quarto è di Cordinier. Milano è avanti all’intervallo 44-35.

Al rientro dalla pausa lunga Belinelli è infuocato dall’arco e la Virtus arriva sul -2 (45-43). Il gioco da tre punti di Morgan dà anche il sorpasso ed il primo vantaggio nel match a Bologna (45-46). Milano sbanda notevolmente e Morgan tutto solo in penetrazione firma il +6 (49-55). Dalla panchina ancora Tonut e Causeur danno una scossa a Milano che va sul -1 (58-59). Ancora il francese segna dall’arco, ma dall’altra parte Shengelia brucia la retina sulla sirena. Si entra negli ultimi dieci minuti con la Virtus in vantaggio 67-66.

C’è grande tensione e ad inizio ultimo quarto è un botta e risposta tra Shengelia e LeDay (73-73). Dimitrijevic prende per mano l’attacco milanese e il macedone trova il gioco da tre punti del +9 (82-73) a cinque minuti dalla fine. La Virtus non molla ancora e Morgan mette la tripla del -4. Milano si aggrappa a Mirotic, ma è la tripla di Causeur a spaccare nuovamente la partita per il +10 milanese a due minuti dalla fine (93-83). Belinelli prova a dare l’ultima speranza alla Virtus, ma Mirotic chiude definitivamente i conti. Vince Milano 99-90.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 99-90 (21-14, 23-21, 22-29, 33-23)

Milano: Dimitrijevic 6, Bortolani, Causeur 18, Tonut 14, Bolmaro 3, Brooks, LeDay 19, Ricci 5, Flaccadori, Caruso 6, Nebo 7, Mirotic 21

Bologna: Cordinier 9, Belinelli 21, Clyburn 2, Visconti, Shengelia 25, Grazulis, Morgan 11, Polonara 7, Diouf 4, Zizic 2, Akele, Tucker 9