LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos prova ad accorciare su New Zealand nella regata di recupero

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto match race della finale di America’s Cup 2024 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia. Dopo l’annullamento di ieri il comitato di regata ha deciso di utilizzare uno dei due giorni di riposo per completare il quarto confronto tra le due finaliste. Occasione da non fallire per i britannici, sotto 3-0 dopo un avvio da incubo.

A margine del successo nella Louis Vuitton Cup Ineos Britannia è tornata con i piedi per terra al cospetto dei detentori del titolo. Tre sconfitte nei primi tre match race in condizioni di vento e campo di regata diverse. Vento ed onda sostenuta all’esordio, marginal foiling nell’unica regata disputata ieri. C’è da riflettere per Ben Ainslie e compagni, che sono già praticamente spalle al muro.

Dorme sogni tranquilli invece l’equipaggio di New Zealand, che ha mostrato i muscoli sin dall’inizio con tre match race al limite della perfezione velistica. Soltanto una leggera ma ininfluente sbavatura in strambata in gara-2, poi sono arrivate pennellate di tecnica e tattica disegnate dai timonieri Nathan Outteridge e Peter Burling. I neozelandesi non vogliono cedere la Vecchia Brocca, anzi cercano con forza il terzo trionfo consecutivo.

Race-4 della finale di America's Cup tra Team New Zealand ed Ineos Britannia inizierà alle 14.10.