L’Italia sbarca nel SailGP: Spithill leader, Tita al timone? Svelati i partecipanti, si parte a Dubai

James Spithill ha concluso la propria avventura a bordo di Luna Rossa: dopo la finale di Louis Vuitton Cup, persa contro INEOS Britannia poche settimane fa nelle acque di Barcellona, il formidabile velista australiano aveva nei fatti annunciato che non avrebbe proseguito la propria carriera di timoniere con il sodalizio italiano. Il due volte vincitore della America’s Cup con gli statunitensi di Oracle ricoprirà ora il ruolo di CEO della nuova squadra italiana di SailGP.

Il Bel Paese sbarcherà infatti in questo circuito velico e lo farà con l’esperienza di un’autentica icona di questo sport. Lo avevamo già anticipato nelle ultime settimane, ma ora è arrivata anche l’ufficialità per mezzo dell’organizzatore di questa competizione, che ha svelato quali saranno i dodici equipaggi al via. L’Italia dovrebbe affidarsi a Ruggero Tita, pronto a fare da timoniere con grandi ambizioni: il due volte Campione Olimpico di Nacra 17 dovrebbe fare un po’ di esperienza in vista della prossima avventura con Luna Rossa.

Ricordiamo che il SailGP è una competizione ideata da Larry Ellison e Russell Coutts con l’intento di portare in giro per tutto il mondo la grande vela e attrarre ampie frange di pubblico, generando un rilevante giro economico con le imbarcazioni volanti F50. Si sono disputate quattro edizioni: nel 2019, 2021-2022, 2022-2023 vinse l’Australia di Tom Slingsby, mentre l’ultimo sigillo è stato firmato dalla Spagna. L’Italia non vi ha mai preso parte con un proprio equipaggio, dunque si tratterà di una prima volta assoluta.

Il SailGP inizierà il 23-24 novembre 2024 a Dubai (Emirati Arabi Uniti), poi andrà ad Auckland (Nuova Zelanda, 18-19 gennaio), Sydney (Australia, 8-9 febbraio), Los Angeles (USA, 15-16 marzo), San Francisco (USA, 22-23 marzo), Rio de Janeiro (Brasile, 3-4 maggio), New York (7-8 giugno) e in Gran Bretagna (località da definire, 19-20 luglio). A seguire toccherà a Sassnitz (Germania) prima della tappa in Italia: appuntamento a Taranto il 6-7 settembre 2025. Si proseguirà poi a Ginevra (Svizzera, 20-21 settembre) e Cadiz (Spagna, 4-5 ottobre), prima della chiusura ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti, 29-30 novembre).

L’Italia farà il proprio esordio al pari del Brasile di Martine Grael e della Francia, che però sarà assente in occasione della tappa inaugurale. Le altre nove compagini iscritte sono confermate rispetto all’ultima edizione: Australia, Canada, Danimarca, Gran Bretagna, Germania, Svizzera, USA, Spagna, Nuova Zelanda.