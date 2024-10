‘La strambata’ di Vegliani: “Ricordiamoci di Cayard nel 2000. Luna Rossa ci dà speranza, non è finita”

LUNA ROSSA VICINA A SALUTARE LA COPPA AMERICA

Siamo sull’orlo del precipizio, però nulla è perduto. La storia della Coppa è fatta di grandi recuperi. Nel 2000, il primo anno di Luna Rossa, Paul Cayard vinceva 4-3: la barca italiana rimontò e vinse 4-5. Il team è sicuramente preparato. Ben venga il giorno di riposo, perché aiuta a ricaricare le pile e liberare la mente.

I MOTIVI DELLE DUE SCONFITTE ODIERNE

Abbiamo fatto un paio di errori in più, soprattutto nella prima. Quando abbiamo incrociato davanti non ne abbiamo approfittato. Forse si sarebbe potuto virare e andare dalla parte di Ineos, ma non ne abbiamo la certezza.

LA PARTENZA PERSA NELLA SECONDA REGATA

Luna Rossa ha fatto delle belle partenze quando si è tenuta lontana da Ineos, nella seconda di oggi era troppo vicina. Il gioco di stare nelle turbolenze non funziona.

LUNA ROSSA PROGETTATA PER VENTO MEDIO-BASSO, MA NON LO HA MAI TROVATO

Che la barca di Luna Rossa sia progettata per vento medio-debole non lo hanno mai detto. Sicuramente queste barche soffrono l’onda.

I FOIL DI INEOS

C’è una cosa paradossale. A occhio i foil di Ineos fanno molta più turbolenza di quelli di Luna Rossa, ma questo non inficia la velocità. L’effetto drag non incide, è solo un’illusione ottica.

INEOS POTREBBE IMPENSIERIRE I NEOZELANDESI?

Io credo che Ineos potrebbe mettere paura ai neozelandesi. I Defender sono lì che guardano, non sappiamo cosa gli passi per l’anticamera del cervello. Questa finale è decisamente allenante, ma anche stressante. La Coppa America inizia dopo appena una settimana. Chi vince la Louis Vuitton Cup potrebbe non avere tempo di riprendersi dalla fatica. Il calendario è stato studiato apposta dai neozelandesi. Ci vorrebbe un po’ più di stacco tra un evento e l’altro.

LUNA ROSSA NON È LA BARCA PIÙ VELOCE

Gli stessi uomini di Luna Rossa hanno sempre detto che le performance delle barche sono molto simili. Ci ha un po’ illuso il primo round robin, non avremmo mai pensato di trovare Ineos in finale: gli inglesi sono partiti malissimo, ma poi sono cresciuti molto. Ma questo non ha influenzato la squadra di Luna Rossa.

LA DICHIARAZIONE DI BEN AINSLIE SUI MEDIA ITALIANI

Lui è permaloso, però è anche comprensibile. Qualcuno ha detto che senza gli incidenti Luna Rossa sarebbe stata in vantaggio 6-2 e si è tolto un sassolino, dedicandolo ai media italiani.

I RITIRI SI STANNO RIVELANDO DECISIVI

Quei problemi lì hanno inciso. Poi quelle vittorie non erano mica scritte. Comunque siamo sull’orlo del precipizio, ma non è finita.

IL RICORDO DEL 2021

Viene un po’ alla mente la Coppa di 3 anni fa: sembrava all’inizio che ce la giocassimo, poi misero il turbo. Anche se Ineos non ha quel vantaggio di performance che avevano i neozelandesi.

SI PUÒ SPERARE IN UN ASSO NELLA MANICA?

Non penso che Luna Rossa abbia un asso nella manica. La barca non si può cambiare e non hanno una vela che nessuno ha mai visto. Sarebbe curioso vedere cosa succederebbe con un vento a 10 nodi.

PENSARE UNA REGATA PER VOLTA

Sarebbe bello andare sul 6-6, poi dopo ce la giochiamo. E sarebbe anche giusto. Serve miracolo, ma la speranza è l’ultima a morire. E questa Luna Rossa ci dà speranza.