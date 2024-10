‘La strambata’ di Vegliani: “Luna Rossa ha avuto un punto debole. Ineos può battere NZ, Tita-Gradoni sono il futuro”

ALTRA PARTENZA PERSA DA LUNA ROSSA

È mancato il killer instinct in partenza. Questo io non so se per un problema di conformazione della barca o per un difetto di manico. Le partenze sono state studiate al simulatore. Evidentemente non si aspettavano un avversario in grado di partire così veloce. Nel momento in cui tagliava la linea, Ineos aveva sempre 2 nodi in più di velocità. I ragazzi di Luna Rossa hanno ricalcato un po’ sempre lo stesso schema.

SE SI POTESSE TORNARE INDIETRO, COSA CAMBIEREBBE LUNA ROSSA?

Io credo che non cambierebbero nulla. Sono arrivati convinti della loro capacità. La differenza grande è stata che Luna Rossa è progredita rispetto a 3 anni fa, ma Ineos ha fatto un salto gigantesco. Per me gli inglesi daranno un filo da torcere serio ai neozelandesi. Non voglio dire che Luna Rossa si sia seduta sugli allori. Tanti dicono che abbia influito che il progettista Fischer sia andato da Luna Rossa ad Ineos.

AFFIDABILITÀ DECISIVA IN QUESTA SERIE?

Non mi sento di dire che siano stati decisivi i problemi di affidabilità, ma hanno un po’ cambiato l’inerzia. Qualche limite c’è stato in questo senso.

LUNA ROSSA NON ERA LA BARCA MIGLIORE?

Luna Rossa era veloce quanto Ineos, non era inferiore a nessuno. Il punto debole è stato la partenza, che nella storia era sempre stata una prerogativa di Luna Rossa, ma anche di Spithill.

LUNA ROSSA AVRÀ UN FUTURO

Da quello che ha detto Bruni (ma lo ha confermato anche Max Sirena, ndr), Luna Rossa tornerà più forte. Sicuramente non ci sarà più Spithill, che lo ha annunciato nell’intervista in inglese. Lui sarà il CEO della barca italiana che farà la SailGP, dove Ruggero Tita sarà il timoniere.

GRADONI E TITA: DUE ASSI DA GIOCARE NELLE PROSSIME EDIZIONI

Direi di sì, il futuro è il loro. Però attenzione, dipende da chi vince la Coppa America. I neozelandesi vorrebbero fare la prossima edizione già nel 2026. Se però vincono gli inglesi, non sappiamo quanti anni potrebbero passare.

F1 E BUDGET I SEGRETI DI INEOS

Cosa ha portato Allison non lo sappiamo. Ma è stato a Barcellona, qualcosa avrà fatto sicuramente. Poi cosa sa di fluidodinamica in acqua? Zero. Ineos ha poi un budget senza senso. Come sempre in Coppa America è più facile che vinca chi investe di più.

ORA NEW ZEALAND-INEOS

Io penso che saranno regate bellissime. Se guardo le barche e vedo i progressi fatti, penso che gli inglesi potrebbero fare il colpaccio, come avrebbe potuto farlo anche Luna Rossa.