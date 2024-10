La continuità di Jannik Sinner: un dato impressionante, non si verificava dal 2018

Una continuità impressionante. Jannik Sinner prosegue nel proprio cammino a Shanghai. Sul cemento cinese, l’altoatesino (n.1 del mondo) si è preso la rivincita nei confronti di Ben Shelton, che oggi avrebbe preferito festeggiare diversamente il suo 22° compleanno. Il pusterese si è imposto con il punteggio di 6-4 7-6 (1), facendo vedere il cinismo tipico del campione.

Ogni volta Jannik si è trovato nei momenti importanti ne è uscito vincitore, cancellando 7 palle break a Shelton e sfruttando alla perfezione l’unica chance avuta nel primo set per strappargli il servizio. Nel tie-break del secondo parziale la forza mentale di Sinner si è notata in maniera chiara. In questo modo, il nostro portacolori ha raggiunto i quarti di finale del Masters1000 cinese.

Si tratta del settimo quarto in un torneo di questa categoria nel 2024. Un riscontro che non si verificava dal 2018, quando era stato il tedesco Alexander Zverev a centrare questo obiettivo, come certificato dalla seguente tabella che considera lo sviluppo del tutto a partire dal 2014.

Giocatori che hanno raggiunto 7 o più quarti di finale ATP Masters1000 in una stagione (dal 2014)



2018 Zverev (7) 2017 Nadal (7) 2016 Djokovic (7), Raonic (7) 2015 Berdych (8), Djokovic (8), Murray (7), Nadal (7) 2014 Federer (7), Ferrer (7), Raonic (7)

Un percorso, nel caso specifico, che ha visto il giocatore tricolore avere i riscontri in questione nel 2024:

Semifinale Masters1000 Indian Wells (non conteggiato in classifica per la positività al Clostebol)

Vittoria Masters1000 Miami

Semifinale Masters1000 Montecarlo

Quarti di finale Masters1000 Madrid

Quarti di finale Masters1000 Montreal

Vittoria Masters1000 Cincinnati

Quarti di finale Masters1000 Shanghai

Del resto, le 62 vittorie citate in 68 match disputati non sono casuali in quest’annata strepitosa, ma chiaramente l’obiettivo di Jannik è quello di aggiornare ulteriormente queste statistiche.