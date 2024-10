Judo, Grand Slam Abu Dhabi 2024: i risultati della terza giornata, Bashaev delude nei pesi massimi

Si è conclusa alla Mubadala Arena la terza giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2024, penultimo appuntamento stagionale del World Tour di judo. Dopo aver raccolto un podio nel day-2 con l’ottimo terzo posto di Carlotta Avanzato nella -63 kg femminile, quest’oggi l’Italia non veniva rappresentata da nessun atleta nelle categorie pesanti.

Tra i pochi big presenti questo weekend ad Abu Dhabi, va evidenziata la deludente quinta posizione del russo n.6 al mondo dei pesi massimi (+100 kg) Tamerlan Bashaev in una gara vinta dal connazionale meno quotato Valerii Endovitskii. Successi più scontati invece per l’olandese Michael Korrel nei -100 kg e per il russo Mansur Lorsanov nei -90 kg.

Nessuna sorpresa di rilievo anche nel settore femminile, con l’affermazione delle n.1 del seeding nei -78 kg e nei +78 kg, rispettivamente la tedesca Anna Monta Olek e la francese Coralie Hayme. Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2024 di judo:

-78 kg F

1 Olek (Ger)

2 Buttigieg (Fra)

3 Dudenaite (Ltu) e Michaelidou (Cyp)

+78 kg F

1 Hayme (Fra)

2 Stevenson (Ned)

3 Vukovic (Cro) e Maratova (Kaz)

-90 kg M

1 Lorsanov (IJF)

2 Smink (Ned)

3 Ferreira (Bra) e Fatiyev (Aze)

-100 kg M

1 Korrel (Ned)

2 Bilalov (IJF)

3 Adamian (IJF) e Madzhidov (Tjk)

+100 kg M

1 Endovitskii (IJF)

2 Kokauri (Aze)

3 Snippe (Ned) e Turoboyev (Uzb)