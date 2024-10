Judo, Carlotta Avanzato è terza ad Abu Dhabi e conquista il suo primo podio in un Grand Slam

Buone notizie per i colori azzurri al termine della seconda giornata del Grand Slam di Abu Dhabi 2024, penultimo appuntamento stagionale del World Tour di judo in corso di svolgimento fino a domenica 13 ottobre sui tatami della Mubadala Arena. Dopo un day-1 avaro di soddisfazioni, l’Italia ha conquistato un incoraggiante piazzamento sul podio grazie a Carlotta Avanzato nella -63 kg femminile.

La 22enne di Ostia, alla seconda partecipazione in un Grand Slam (dopo Baku 2023), ha ottenuto il miglior risultato della carriera aggiudicandosi la terza posizione con una gara da assoluta protagonista. La vice-campionessa nazionale in carica ha battuto per ippon al Golden Score la kazaka Esmigul Kuyulova e l’emergente ungherese Brigitta Varga, per poi cedere in semifinale alla forte croata Iva Oberan in soli 18 secondi (leva articolare al braccio). Avanzato si è rifatta successivamente nello spareggio terzo/quinto posto, imponendosi per somma di sanzioni al Golden Score sulla brasiliana Gabriella Moraes.

Prestazione incoraggiante anche per Leonardo Valeriani (-73 kg), al debutto assoluto in uno Slam, che ha chiuso in settima posizione sconfiggendo l’emiratino Karim Abdulaev ed il tedesco Alexander Bernd Gabler prima di pagare dazio contro due judoka di alto livello internazionale come il nipponico Tatsuki Ishihara ed il russo Danil Lavrentev.

Eliminato agli ottavi invece nei -81 kg Vincenzo Pelligra, battuto dall’azerbaigiano Omar Rajabli dopo aver regolato al primo turno il kazako Ruslam Mussayev. Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2024 di judo:

-63 kg F

1 Deketer (Fra)

2 Oberan (Cro)

3 Avanzato (Ita) e Van Lieshout (Ned)

-70 kg F

1 De Voogd (Ned)

2 Jager (Ned)

3 Violic (Cro) e Cvjetko (Cro)

-73 kg M

1 Makhmadbekov (Uae)

2 Sherov (Tjk)

3 Ishihara (Jpn) e Lavrentev (IJF)

-81 kg M

1 Tckaev (Aze)

2 Dvalashvili (Geo)

3 Karapetyan (IJF) e Gochilaidze (Geo)