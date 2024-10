Judo, azzurri fuori dal podio nel day-3 dei Mondiali Junior. Henry Owusu è quinto nei -90 kg

Termina con un altro quinto posto la spedizione azzurra a Dushanbe (in Tagikistan) per i Campionati Mondiali Junior 2024 di judo. Quest’oggi, nella terza giornata della rassegna iridata under 21, l’Italia è rimasta ai piedi del podio nei -90 kg con Henry Owusu terminando la manifestazione con un bottino di due medaglie (l’argento di Savita Russo ed il bronzo di Alessio De Luca) e ben sei piazzamenti tra la quinta e la settima posizione.

Owusu è stato ampiamente il migliore dei judoka italiani impegnati nel day-3 sui tatami del Kasri Tennis, bissando la quinta piazza ottenuta un mese fa agli Europei Junior e completando in maniera incoraggiante la sua carriera giovanile (nel 2025 diventerà senior). Il ventenne azzurro ha disputato una gara di alto profilo cedendo all’uzbeko Alisher Samanov nella finale per il bronzo dopo aver regolato il forte azero Aslam Kotsoev ai recuperi.

In precedenza Owusu aveva sconfitto nel suo percorso il tedesco Armin Pacariz ed il russo Rolan Kunizhev, per poi pagare dazio ai quarti contro il kazako Askar Birzhanov. Nella stessa categoria, la -90 kg, Cristiano Mincinesi è stato eliminato ai sedicesimi dal moldavo Vadim Ghimbovschi dopo aver regolato al debutto il kirghiso Daut Poltushev. Out al secondo turno nei -81 kg anche Simone Covi contro il quotato georgiano Aleksandre Loladze.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata dei Mondiali Junior 2024 di judo:

-70 kg F

1 Dengg (Aut)

2 Fohouo (Sui)

3 Grauer (Ger) e Schuster (Slo)

-81 kg M

1 Javakhishvili (Geo)

2 Wang (Chn)

3 Kumisbay (Kaz) e Shukurov (Aze)

-90 kg M

1 Kawabata (Jpn)

2 Malkin (IJF)

3 Ghimbovschi (Mda) e Samanov (Uzb)