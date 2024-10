Judo, assegnati gli ultimi titoli individuali ai Mondiali Junior 2024 di Dushanbe

Va in archivio anche la quarta giornata dei Campionati Mondiali Junior 2024 di judo, in corso di svolgimento sui tatami del Kasri Tennis di Dushanbe (in Tagikistan). Quest’oggi sono andate in scena le ultime categorie di peso individuali della rassegna iridata under 21, mentre domani la manifestazione si chiuderà come di consueto con la prova a squadre.

Italia assente in queste battute conclusive del Mondiale, perché non schierava nessun rappresentante nelle categorie pesanti (optando per diversi doppioni tra i pesi leggeri e medi) e ha deciso di rinunciare al Team Event. La spedizione tricolore è terminata con un bilancio di un argento, un bronzo (11° posto nel medagliere per le gare individuali), quattro quinti e due settimi posti.

Day-4 in cui ha festeggiato un po’ a sorpresa la Colombia nella -78 kg femminile con Brenda Olaya, che si è imposta per ippon al Golden Score in finale sulla tedesca Mathilda Sophie Niemeyer. Tra i pesi massimi è arrivato poi il successo della sud coreana Lee Hyeonji per doppio waza-ari nell’ultimo atto sulla francese Celia Cancan.

Nel settore maschile l’uzbeko Mukhammadsodik ha conquistato il titolo mondiale juniores nei -100 kg battendo il giapponese Nozomu Miki, mentre il russo Denis Batchaev ha avuto la meglio nei +100 kg in finale sull’azerbaigiano Kanan Nasibov.

Di seguito il riepilogo dei podi della quarta giornata dei Mondiali Junior 2024 di judo:

-78 kg F

1 Olaya (Col)

2 Niemeyer (Ger)

3 Camilo (Bra) e Buddenkotte (Ger)

+78 kg F

1 Lee Hyeonji (Kor)

2 Cancan (Fra)

3 Yamaguchi (Jpn) e Soliman (Egy)

-100 kg M

1 Sodikov (Uzb)

2 Miki (Jpn)

3 Mekhoukh (Fra) e Baghirov (Aze)

+100 kg M

1 Batchaev (IJF)

2 Nasibov (Aze)

3 Tataroglu (Tur) e Kardava (Geo)