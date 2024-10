Jonathan Milan in finale per l’oro ai Mondiali di ciclismo su pista: sfiderà Charlton, che ha strappato il record a Ganna

Arriva la medaglia per l’Italia nella terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Ballerup. Non si conosce ancora il metallo, ma Jonathan Milan è certo di salire sul podio nella prova dell’inseguimento individuale, visto che il campione azzurro disputerà la finale per la medaglia d’oro contro il britannico Josh Charlton. Per il bronzo, invece, sarà una sfida tutta britannica tra Daniel Bigham e Charlie Tanfield.

Semplicemente incredibile la prestazione di Josh Charlton, che ha stabilito il nuovo record del mondo. Un primato che apparteneva a Filippo Ganna (3’59”636 nel 2022): il britannico è stato addirittura capace di migliorare il tempo del piemontese di ben 332 millesimi, fermando il crono su 3’59”304.

Sicuramente Charlton si presenta come il grande favorito per la vittoria finale, ma ci sarà lo scontro con Jonathan Milan, davvero eccezionale a concludere al secondo posto a poco meno di un secondo dal britannico. L’azzurro ha tenuto un ritmo elevato per tutta la sua prova, accelerando ulteriormente nel finale, chiudendo poi con il tempo di 4’00”296.

Come detto il bronzo se lo contenderanno i britannici Daniel Bigham (4’01”671) e Charlie Tanfield (4’04”040), rispettivamente terzo e quarto al traguardo. Oltre i cinque secondi il ritardo del belga Noah Vandenbranden (quinto) e del portoghese Ivo Manuel Alves Oliveira (sesto). In gara c’era anche un secondo azzurro, Manlio Moro, che ha concluso la sua prova con il decimo tempo complessivo, calando nella parte finale e chiudendo con il tempo di 4’09”406